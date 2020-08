Üzgün sözler, üzgün olduğunu belirten sözler | İngilizce sözler, yabancı anlamlı kelimeler, sözler Duygularınızı ifade etmek için doğru kelimelere veya cümlelere ihtiyaç duyuyorsanız, üzgün sözler, üzgün olduğunu belirten sözler sizlere yardımcı olabilir. İngilizce üzgün sözler, yabancı anlamlı kelimeler ve yabancı anlamlı sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz.

Birçok ruh hali içerisine girebilen insan, kendini ifade etmek için bazen bazı cümlelere ihtiyaç duyar. Üzgün sözler ile üzgün olduğunuzu belirten sözler ile duygularınızı ifade edebilirsiniz. İngizlizce sözler ile üzgün, duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz.

ÜZGÜN SÖZLER | ÜZGÜN OLDUĞUNU BELİRTEN SÖZLER

Üzgün sözler , üzgün olduğunu belirten sözler, üzgün sözleri ile üzüntünüzü dile getirebilirsiniz. İşte en güzel üzgün sözler…

Yaşın değil yaşadıkların öğretir sana hayatı.

Yürek söz vermişse dönülmez. Yâre gönül vermişse inkar edilmez. Bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet edilmez.

Sen Bir gülsün, Seni koklamak istedim, benim olmanı istedim, dikenlerinle hayatımı aldın canımı acıttın.

Üzülme, en azından herkesle hayal kurmaman gerektiğini öğrendin.

Sev ama mevsimlik olmasın! Yazın açıp, kışın solmasın.

Siyahın En derin karanlıklarına kapattın beni elime bir acılı kalp verdin terk ettin yaşamayı aldın elimden hayatın güzelliklerini aldın kötülükleriyle bıraktın beni.

Beni bırakıpta terk edenleri ne olursa olsun unutacağım. Aşkıma karşılık vermeyenleri bende onlar gibi bırakacağım.

Sevenler değer bilseydi eğer bu dünya cennet olurdu güzelim.

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur.

Ecelle sözlü kaderle nişanlıyız! Tesadüfen doğduk ama yaşamak zorundayız!

Öyle Büyümüş Ki İçimizdeki Yalnızlık; Sevilmeyi Beklerken, Beklemeyi Sevmişiz…

Yalan dünyanın ipine takılmışız, kurtulalım derken hep dolanmışız!

O seni umursamazken sen herkese onu anlatırsın.

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Kalbim seni unutacak kadar adiyse elleri. Onu parçalayacak kadar asildir.

Gözyaşlarımın sela"sı yok, kimin öldüğünü bilemezsin…

Elimde olmayan şeyler var, mesela ellerin.

Bakma bu kadar hüzünlü şeyler yazdığıma ben hep gülerim ve gülerken kimse yalan olduğunu anlamaz.

Sana Akıttığım Göz Yaşlarım Ahirette Kul Hakkım Olsun Be Zalim...

Dünya unutursa dönmeyi, rüzgar unutursa esmeyi, aşıklar unutursa sevmeyi, belki o zaman unuturum seni.

İnsan, yarası yarasına denk geleni seviyor demek ki..

Ey sevgili sen nereden bileceksin ki her gece seni silahımın şarjörüne doldurup defalarca yüreğime sıktığımı. Söyle nereden bileceksin?

Seni seviyorum diyenin aşkından şüphe et. Çünkü; Aşk sensiz ve dilsizdir.

Gözlerinde hayat bulur gözlerim hep seninle olmak ister kalbim.

Neden sevgililer günü var da yalnızlar günü yok? Biz daha kalabalığız.

Üstüme gelme hayat .. Ne canımı yakacak kudrete sahipsin , ne kanımı akıtacak güce...Elinden geleni ardına koyma hayat .. Ben sana her türlü gülümserim..

Sevmek bazen insana acı verir.

Gözlerim artık hayata ölü bakıyor, sözlerim içimde dökülüyor kalbim ise atmayı unuttu..

Bana yaşattıklarının hepsini inşallah sen de bir gün yaşar ve beni o zaman anlarsın.

Neyine bağlandım ki bu kadar; Bana bakmayan gözlerine mi, yoksa benim olmayan kalbine mi?

Birini unutmak zorundaysanız bunu sindire sindire yapın çünkü aklın zamansız öldürdükleri yürekte amansız dirilir.

Seni seviyorum diyen dillere değil, senin için ağlayan gözlere inan.

Aynı yastıkta olmasak da, aynı şehirdeyiz.

Ben Senin İçin Ölmeyi Değil Yaşamayı Göze Almışken Gittin Zalim.

Öpüşmenin aşk sanıldığı bu devirde yalnızlığımla gurur duyuyorum.

İnsanların arkasından konuşabilen üç kuruşluk insanlara bir tek sözüm var; Bozuk para daima ses çıkarır.

O gitti bir daha dönmez artık. Bilmez acı çektiğimi, bilmez onsuz hayallerde yaşadığımı, bilmez yüzümdeki gülücüklerin sahte olduğunu.

Önce sevdiğin terk eder seni ardından uykun. Sonra ne sevdiğin gelir ne uykun!

Şu dünyada iki tane kör gördüm biri biri seni sevipte görmeyen sen biride senden başkasını görmeyen ben.

Ne ettik, ne gördük şu fani dünyada Kötülükten gayri?

Her bir yaranın merhemi bulunur! Dertler çeke çeke kader unutulur!

İNGİLİZCE SÖZLER

People come and go, that's life. - İnsanlar gelir ve gider, işte hayat bu.

Everything you can imagine is real. - Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

Live in the moment. - Anı yaşa.

Don't look back, you're not going that way. - Arkana bakma, o tarafa gitmiyorsun.

Just because I don't react, doesn't mean I didn't notice. - Tepki vermiyor olmam farkına varmadığım anlamına gelmez.

When trust is broken, sorry means nothing. - Güven kırıldığında, özür hiçbir anlam ifade etmez.

No expeactations, no disappointments. - Beklenti yok, hayal kırıklığı da yok.

Good thing take time. Be patient. - İyi şeyler zaman alır. Sabırlı ol.

Yes I am smiling and you're not the reason anymore. - Evet gülümsüyorum ama artık sebep değilsin.

I am not perfect, I am original. -Mükemmel değilim, orijinalim.

Nothing lasts forever - Hiçbir şey sonsuz değildir.

No one knows what is going on inside us. - Kimse içimizde ne olduğunu bilmiyor.

YABANCI ANLAMLI KELİMELER, SÖZLER

Damnant quod non intelligunt. - Anlamadıkları şeyi suçlarlar.

Vaus pouvez couper toutes les fleurs mais vous ne pouvez pas empecher le printemps d'arriver. - Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.

YABANCI ANLAMLI KELİMELER

Japonca : Aware - Muazzam bir güzelliğin, kısa ve geçmekte olan küçük bir anının içimizde yarattığı tatlı acı hissine verilen ad.

Norveççe : Utepils - Elinizde biranız ile güneşli bir günde açık havanın tadını çıkarmak

Tshiluba Dili : Ilunga - Yapılan herhangi bir kötülüğü ilk seferde affetmeye, ikincisinde hoşgörü göstermeye hazır fakat üçüncüsünde asla affetmeyen kişi için kullanılır.

Eskimo Dili : Iktsuarpok - Birisinin bir anda çıkıp gelmesini beklerken yaşanan hüsran

Japonca : Wabi Sabi - Doğal doğma, büyüme ve ölme döngüsünü kabullenmek anlamına gelir.

Rusça : Pochemuchka - Çok fazla soru soran kişi

Yagan Dili : Mamihlapinatapei - Birbirlerine karşı derin arzular besleyen ancak harekete geçmek konusunda son derece isteksiz, gönülsüz olan iki kişinin sessiz sedasız bakışması

Almanca : Fernweh - Daha önce hiç bulunmadığı bir yere karşı sıla hasreti çekmek

Almanca: Waldeinsamkeit - Orman içerisinde yalnız olma hissiyatı