Ünlü moda yazarı Pelin Kaya 'Severim ama' diyerek Gülşen'in transparan elbisesini sert bir dille eleştirdi

Moda yazarı Pelin Kaya, her fırsatta sevgisini dile getirdiği Gülşen'i son konserinde giydiği transparan elbisesi için sert bir dille eleştirdi. Şarkıcının kıyafetini konuşulmak için tercih ettiğini söyleyen Kaya, "Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir" dedi.

Uzun zamandır konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda verdiği konserde transparan uzun elbise tercih etti. Gülşen'in gündemden düşmeyen ve eleştiri yağmuruna tutulan transparan elbisesine bir yorum da Pelin Kaya'dan geldi.

"TRANSPARAN KOSTÜM YAZLIK BİR MEKANDA GİYİLİR"

Uzun yıllardır Moda ve Sosyete isimli Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran köşe yazarı Pelin Kaya, Gülşen'i sahne kıyafetini abartılı buldu. Her fırsatta şarkıcıyı sevdiğini dile getiren Kaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gülşen'e olan hayranlığımı sevgimi hepiniz iyi bilirsiniz. Kusursuz fiziğiyle eşleştirdiği klas seksapelliğini her daim destekleyen takdir eden biri oldum. Ama... Gülşen 'in sırf birileri don külot eleştirdi diye böylesi bir kostüm giymesini sevmedim sevemedim ve ısrarla giydiklerine anlam yüklemeye çalışmasını da doğru bulmuyorum. Ayrıca bu kadar transparan bir kostüm ancak yaz aylarında ve yazlık bir mekan için doğru olabilir. Belli ki artık styling ekibinin pusulası doğrudan ziyade en çok nasıl konuşuluruzu gösteriyor. Evet şov ve sahne dünyası bu tarz kostümleri kabul eder de kaldırır da. Bunu da yıllardır söyleyen ve savunan biriyim. Ama bunlar çoğunlukla koreografinin öneminin birinci sırada yer aldığı dansın yüksek orana sahip olduğu stadyum şovlarıdır."

Pelin Kaya

"DANSINI SEVEMEDİM VE YAKIŞTIRAMADIM"

"Yani giyilen kostüm ana konu olmaz ancak var olan şeye hizmet eden tamamlayıcı bir unsurdur. Dans demişken, izlediğim vidolardaki dansını da sevemedim ve kendisine yakıştırma., Gülşen artık sahneyi sadece giydikleriyle konuşulmak ve bol bol fotoğraf çektirmek istediği bir platforma dönüştürdü. Ve görünen o ki bu durumdan da gayet memnun. Uzun zamandır ne şarkılarını ne de sesini konuşuyor. Varsa yoksa bakalım bu hafta kıyafetiyle kime kapak yapacak diyoruz. Umarım en kısa zamanda arkasına aldığı bu suni rüzgarın farkına varır. Elbette, kimse kimsenin giydiğine karışmamalıdır ama kimse de kimsenin giydiğine karışmamalıdırı bu denli reklam malzemesi olarak kullanmamalıdır."

ELBİSESİ TAMI TAMINA 7 BİN 500 TL

Gülen'in günlerdir konuşulan transparan elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Fenomenler ne giymiş Instagram hesabında yer alan bilgiye göre, Gülşen'in içine taş işlemeli bir bikini ile giydiği transparan elbisesi Newarrivals markasına ait ve fiyatı 7 bin 500 TL.

