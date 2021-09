Ünlü çiftin kızı şoke etti: 'Bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmıştım'

ÜNLÜ ÇİFTİN BÜYÜK KIZI

Bu şoke eden sözler, bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biriyken olaylı bir şekilde yollarını ayıran sonra da adları çeşitli skandallarla anılan Denise Richard ve Charlie Sheen'in 17 yaşındaki kızı Sami'ye ait.

Bir yıl önce annesi Denise Richards ve üvey babası Aaron Phypers ile birlikte yaşadığı ve 'cehenmem' diye tanımladığı evden ayrılıp babası Charlie Sheen ile yaşamaya başlayan Sami, bu şoke eden iddiaları bir Tiktok videosunda paylaştı. Daha sonra da videoyu herkesin izleyemeyeceği "gizli' konuma getirdi.

BABASIYLA YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Aslında Sami Sheen, videosunda hangi ebeveyninden söz ettiğini açıkça söylemiyor. Ama aileye yakın kaynaklar 17 yaşındaki Sami'nin geçen yıla kadar annesi Denise Richards ve üvey babasıyla birlikte yaşadığını belirtiyor. Yine aynı kaynaklara göre Sami, son bir yıldır da babası Charlie Sheen'in evinde yaşıyor. Denise Richards ile Charlie Sheen'in iki kızından büyüğü. Richards ve Sheen'in 16 yaşında Lola Rose adında bir kızı daha bulunuyor. Denise Richards daha sonra da kendi soyadını verdiği Eloise Joni adında bir kız daha evlat edindi.

RUHSAL BİR UYANIŞ YAŞAMIŞ

Sami Sheen, herkesi şoke eden videosunda "bir yıl önce bugün istismarcı bir ailede kapana kısılmış" olduğunu belirterek "günlerce bir şey yiyip içmeden yaşadığını anlattı. Genç kız, derin bir depresyonda olduğunu ve kendinden de nefret ettiğini" dile getirdi. Daha sonra da mutlu göründüğü bir videoyu paylaşarak "Şimdi: Sonunda o cehennem evinden taşındım. Ruhsal bir uyanış yaşadım. İki tane kedisi olan mutlu bir bekarım. Kendime karşı sevgi doluyum ve liseyi bıraktım" diye yazdı.

Sam Sheen, geçen yıl paylaştığı başka bir videoda da annesi Denise Richards'ın kendisini evden atmaya çalıştığını ileri sürmüştü. Fakat 50 yaşındaki Denise Richards'a yakın bir kaynak Page Six'e konuştu ve Sam Sheen'in bu iddialarının tamamen "bir ergen öfkesi" olduğunu savundu. Bu kaynak Denise Richards'ın da her anne ve baba gibi çocuklarına kurallar koyduğunu belirterek Sami'nin bu kurallara uymak istemediğini söyledi. Aynı kaynak "Denise kızını çok seviyor ve bu durumdan dolayı da çok üzgün" diye konuştu.

SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR İDDİASI Hem Richards'a hem de Sheen'e yakın bu kaynak "Charlie, Denise'in kurallarını uygulama biçimini desteklemiyor. Onun ebeveyn olarak farklı bir tarzı var. Sami de onunla birlikte yaşamaya karar verdi" diyerek Sami Sheen'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Charlie Sheen de sözcüsü aracılığıyla Page Six'e verdiği demeçte "Sam harika biri. Onu ve bütün çocuklarımı koşulsuz bir şekilde seviyorum" dedi.

EVLİLİK DÖRT YILDA BİTTİ, ÇEKİŞMELER BİTMEDİ

Denise Richards ve Charlie Sheen, 2002 yılında evlendi. Bu evlilik 2006'ya kadar sürdü. Çiftin ayrılık süreci de oldukça sıkıntılı geçti. Sheen ve Richards, birkaç yıl önce bir dava nedeniyle gündeme gelmişti. Richards, Sheen aleyhine 1.2 milyon dolarlık bir dava açmıştı. Ayrıldıktan sonra kızlarıyla birlikte Sheen'e ait bir evde yaşayan Richards, aktörün kendilerini sokağa attığını ileri sürmüştü. Richards "Charlie bizi o evden çıkarttı. Başka bir ev kiralayıp ayda 15 bin dolar kira ödemek zorunda kaldım. Bu da kızlarımın geleceğini finansal açıdan kötü etkiledi" iddiasında bulunmuştu.

'KAFANI KESİP BABANA GÖNDERİRİM'

İki kızlarının velayeti de eski çift arasında ciddi bir sorun oldu. Yine birkaç yıl önce Richards, Sheen'in kendisini ölümle tehdit ettiğini ile sürdü. Bu velayet savaşları sırasında Denise Richards, 2013 yılında eski eşinin kendisine gönderdiği bir telefon mesajında "Eğer çocuklarımla arama girersen kafanı kesip babana göndereceğim. Kızlarım da yanlarında anneleri olmadan bir malikanede yaşayacaklar ve en sonunda babalarını tanıyacaklar" tehdidinde bulunduğunu ileri sürüp bu mesajı da delil olarak mahkemeye sundu.

ADI SKANDALLARA KARIŞTI

Charlie Sheen ile Denise Richards uzun süre "Hollywood'un en olaylı çifti" olarak tanındı. 2010 yılında Sheen, bir hayat kadınını otel odasında darp edip dolaba kilitlediği iddiasıyla manşetlere çıktı. Üstelik o dönemde ileri sürülenlere göre Richards da iki kızıyla birlikte aynı otelin bir başka odasında kalıyordu.

HAYAT KADININI DOLABA KİLİTLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İleri sürülenlere göre Charlie Sheen, New York'ta Plaza Hotel'deki suitinde gece yarısı saat 02.00'de ortalığı birbirine kattı. Odadaki masa ve sandalyeleri duvara fırlattı. Otel görevlileri polisi çağırınca inanılmaz bir skandal ortaya çıktı. Gardıroba zorla kilitlenmiş bir hayat kadını bağırarak yardım istiyordu. Dolabın kapısı açıldığında kadının çıplak bir şekilde kilitlendiği görüldü. Ünlü oyuncu da çıplak ve sarhoştu. Otel yetkilileri, Charlie Sheen'in otelde 5 bin dolarlık maddi zarara yol açtığını belirtti.

Charlie Sheen'in adı daha önce de hayat kadınlarıyla skandala karışmıştı. 1995 yılında Charlie Sheen'in Hollywood'un ünlü isimlerine kadın pazarlayan Heidi Fleiss adlı bir kadının başlıca müşterisi olduğu ortaya çıktı. Fleiss'in işlettiği evi 27 kez ziyaret ettiği ve ona 53 bin dolar ödediği açığa çıkan Sheen, "Seksi seviyorum. Param da var. Kimse bana karışamaz" dedi.

HIV POZİTİF OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sheen, 2017 yılında da HIV pozitif olduğunu açıklayıp yine herkesi şaşırtmıştı. Sheen o dönemde yaptığı açıklamada HIV'e gönderme yaparak "Bu özümsemesi çok zor olan üç harf" diye konuştu. Sheen "Acımasız eleştirilerin önüne geçmek için bu açıklamayı yapmak zorundayım" dedi. Hastalığını dört yıldan bu yana bildiğini söyleyen Charlie Sheen "Kendimi kötü hissetmeye başladığım ilk dönemde beynimde tümör olduğunu sanıyordum" dedi.

MADDİ DURUMU KÖTÜYE GİTTİ İDDİASI

Sami Sheen'in yanında yaşadığı belirtilen babası Charlie Sheen bir dönem yaşadığı maddi zorluklarla da gündeme geldi. Rol aldığı Two And A Half Man adlı dizi ile hatırı sayılır bir servet yapan Sheen, adının karıştığı skandallar yüzünden yapımcılar tarafından kara listeye alındı. Two And A Half Man dizisinde bölüm başına 1.7 milyon dolar alan Sheen, başta Lindsay Lohan olmak üzere maddi güçlük çeken dostlarına da yardım elini uzatıyordu. Fakat sonra kendisi zor durumda kaldı. Geçen yıl basına yansıyan iddialar da aktörün, bir internet sitesi üzedirden tanesi yaklaşık 400 dolara doğum günü ya da diğer özel günler için kişiselleştirilmiş kutlama videoları sattığı yolundaydı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLU

Charlie Sheen, Hollywood'un emektarlarından Martin Sheen'in oğlu. Babasının da desteğiyle genç yaşında sinema dünyasına adım attı Charlie Sheen. O zamana kadar birçok yapımda oynamış olsa da 1986 tarihli Platoon (Müfreze) filmindeki performansı, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Charlie Sheen, 2003 iles 2011 arasında Two and a Half Men dizisinde rol aldı. 2011 yılında ise çalkantılı hayatı ve dizinin yapımcısı Chuck Lorre'a hakaret ettiği için diziden kovuldu. Sonra da 2012 ile 2014 arasında Anger Management için kamera karşısına geçti. Bu arada Charlie Sheen'in kardeşi Emilio Estevez'in de ünlü bir oyuncu olduğunu hatırlatalım.

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA

Sam Sheen'in "istismarcı" diyerek suçladığı annesi Denise Richards ise kariyerine model olarak başladıktan sonra oyunculuğa adım attı. Sheen ile Good Advice filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. Ama beraberlikleri birkaç yıl dışında yolunda gitmedi. Richards iki yıldır Aaron Phypers ile evli. Eski eşi Charlie Sheen ise 1995 ile 96 arasında Donna Peele ile evli kaldı. Denise Richards ile yaptığı ikinci evliliğinin ardından 2008'de Brooke Mueller ile evlendi ve 3 yıl sonra boşandı.

Hürriyet - Magazin Haberleri