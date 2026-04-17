Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Liderlik için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlilerde Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE LİDERLİK İSTİYOR

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, bu akşam kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ 7 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Emre abisi her Galatasaray maçı öncesi sarı yerdi gelmezdi . Keremim de öyle yapar yer sarıyı gelmez

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

