İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Altın piyasasında dalgalı görünüm devam ederken Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Küresel gerilimler ve piyasalardaki belirsizliklerin yıl boyunca etkili olacağını belirten Memiş, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini vurguladı.

“PİYASADA MANİPÜLASYON FİYATLAMASI VAR”

Memiş, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan yükselişin barış beklentileriyle doğrudan bağlantılı olmadığını ifade etti. “Son iki aydır piyasalarda ciddi bir belirsizlik ve manipülasyon fiyatlaması gözlemliyoruz. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum” diyerek yatırımcı psikolojisinin önemine dikkat çekti.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altının 4.812 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, iki farklı senaryoya işaret etti. Olası bir barış ortamında ons altının 5.100–5.200 dolar aralığına yükselebileceğini ifade eden Memiş, savaşın devam etmesi halinde ise 4.650 dolar seviyesinin destek, 4.400 dolar seviyesinin ise geri çekilme riski olarak öne çıktığını söyledi. Memiş, “4.900 dolar kritik direnç, bu seviye kırılmadan kalıcı yükseliş zor” dedi.

GRAM ALTINDA 8 BİN TL SENARYOSU

Gram altının 6.940 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirten Memiş, fiyatların 6.500–7.000 TL bandında dalgalandığını dile getirdi. Barış ihtimaline bağlı olarak kısa vadede 7.000–7.500 TL aralığının, yaz aylarında ise 8.000 TL üzerinin görülebileceğini kaydetti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR