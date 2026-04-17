Saldırıda ağır yaralanan Almina'nın babası: Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz

Kahramanmaraş'ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda kafasına sıkılan 2 kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun (11) babası ve amcası tüm Türkiye’den dua beklediklerini söyledi.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda kafasına sıkılan 2 kurşunla ağır yaralanan Almina Ağaoğlu’nun HG Hospital’daki tedavisi sürüyor. Ameliyat geçiren ve şu anda yoğun bakımda tedavisi süren Almina’nın ailesinin hastanedeki bekleyişi de sürüyor.

"Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Almina’nın babası Ahmet Miraç Ağaoğlu, kızı için tüm Türkiye’den dua isteyerek, "Kafasının arkasından 2 kurşun girmiş atardamarında kanama olduğundan dolayı ödem oluştu. Şu anda ödemin azalmasını bekliyoruz, durumu stabil. Tüm Türkiye’den dua bekliyoruz" dedi.

"Devlet her şeyin doğrusunu, iyisini biliyor"

Almina’nın amcası Enver Ağaoğlu ise gerekli tedbirlerin alınacağına inandığını belirterek, "Devletimiz gereken tedbirleri almaktadır. Sadece dua istiyoruz. Devlet her şeyin doğrusunu, iyisini biliyor. Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Biz her şeyin farkındayız. Şu anda sadece duaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Allah’tan umudu kesmiyoruz"

HG Hospital Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel ise Almina’nın durumunun kritik olduğunu anlatarak, "Almina geldiğinde hayati fonksiyonları biraz vardı. Bizim görevimiz de umudu yaşatmak, umudun peşinden koşmak olunca bütün doktorlarımız seferber oldular. Almina’yı acilde karşıladık ve ameliyathaneye indirdik, ameliyatını yaptık. Ardından yoğun bakıma aldık ve şu anda çocuğumuz yoğun bakımda. Durumu maalesef ağır. Beyinden 2 kurşun yarası var. Beyin dokusunda hasar ve kafatası kemiğinde kırık var. Hassas bir süreçten geçiyoruz, Allah’tan umudu kesmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Okul saldırıları sonrası skandal çağrı: 411 şahıs gözaltında

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda saldırı! Zanlı bu kez veli
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti

MHP'de teşkilat depremi sürüyor! 2 ilde daha feshedildi
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

Varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi
MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti

MHP'de teşkilat depremi sürüyor! 2 ilde daha feshedildi
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu

Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu