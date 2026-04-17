Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'da gerçekleşen depremin derinliği 10.94 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde saat 15.40’ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 10.94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı. 

KANDİLLİ "4.0" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. 

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Haberler.com
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Öğrencilere siper olan Ayla öğretmenin oğulları: Tek tesellimiz...

Kahraman öğretmenin oğulları konuştu: Tek tesellimiz...
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti

İstifa sonrası İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken bir hamle daha