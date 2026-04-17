Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'da gerçekleşen depremin derinliği 10.94 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı vatandaşlarda paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.
VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Depremin ardından bazı vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.
KANDİLLİ "4.0" DEDİ
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.