Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, okul saldırıları sonrası yürütülen çalışmalarda 1.866 URL’ye erişim engeli getirildiğini, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, halkı yanıltan, tehdit ve eylem çağrısı yapan paylaşımlar nedeniyle 411 kişinin yakalandığını ve “C31K” oluşumuna ait 111 kanalın kapatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında önemli verileri paylaştı. Yapılan açıklamada, toplam 1.866 URL adresine erişim engeli getirildiği bildirildi.

307 HESAP YÖNETİCİSİ TESPİT EDİLDİ

EGM açıklamasında, saldırgan ve provokatif içerik paylaşan 307 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hesapların, kamuoyunda panik ve kargaşa yaratabilecek içerikler yaydığı ifade edildi.

TEHDİT VE EYLEM ÇAĞRISI YAPANLAR YAKALANDI

Açıklamada, halkı yanıltıcı paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa sevk eden toplam 411 kişinin yakalandığı kaydedildi.

111 TELEGRAM KANALI KAPATILDI

Soruşturma kapsamında “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformunda faaliyet gösteren 111 kanalın da kapatıldığı bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

EGM, provokatif içeriklere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, kamu düzenini zedeleyebilecek paylaşımlara karşı gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıayhan konca:

İyi gözaltına alırsınız çözüm bulmaya çalışmayın ön kapıdan giriş arka kapıdan çıkış başka bir haltınız yok..

Haber Yorumlarıy.i:

burada bıle 50 yorum paylaşılmıyor ulkenın tamamen çivisi çıkmış

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sosyal medyada öğretmenler velileri veliler öğrenciler okulları gericiler laik düzeni laikler gericileri suçluyor fikir birliği yok karmaşa var benim bu karmaşanın içine girmeye niyetim yok

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

öncelikte şu dijital kötülüklerin kökü ülkeden kesilsin, daha sonra ahlak derseri ağırlıklı olsun.

Haber Yorumlarıvedat cici:

bu kadar güvenliğimiz varken neden daha önce hiçbir önlem alınmadı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

MHP Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarını feshetti

Diziler sil baştan değişiyor

Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu

İslam Memiş, varını yoğunu altına yatıranların beklediği haberi verdi

