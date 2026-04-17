Gülistan Doku'nun Ablası Aygül Doku'dan Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Başlatılan Soruşturmaya İlk Tepki: "Hesap Verecekler"

(TUNCELİ) Haber: Caner AKTAN

- Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili "Vali Tuncay Sonel ve oğlu adalete hesap verecek. Ben bu gelişmeyi Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'ya borçluyum" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirmesi, ablası Aygül Doku'ya soruldu.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, "Vali Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bu demek oluyor ki oğluyla Vali Tuncay Sonel adalete hesap verecek. Ben bu adımı Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'ya borçluyum. Benim bütün umutlarım bitmişti artık. Ne yapacağımı bilmiyordum. Dünyadaki bütün savcıları getirin, hiç kimse bugünü görmemizi sağlayamazdı. Ebru Cansu adalete can suyu oldu. Ebru Cansu şu anda tarih yazıyor" dedi.

Kaynak: ANKA