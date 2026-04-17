Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

İngiltere’nin Kent bölgesinde, Maidstone şehrinin tarihi dokusuyla bilinen Viktorya döneminden kalma malikanesi Oakwood House, 24 Mayıs 2024 tarihinde eşine az rastlanır bir dramın sahnesi oldu. Hayatının en mutlu gününe hazırlanan 35 yaşındaki Gemma Monk, gelinliğini giyip nikah kürsüsüne yürümeye saniyeler kala, görümcesi Antonia Eastwood tarafından düzenlenen "siyah boyalı" bir intikam saldırısının hedefi oldu.

Bu olay, sadece bir düğünü mahvetmekle kalmadı, aynı zamanda aile içi şiddetin ve psikolojik zorbalığın sarsıcı bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Gemma Monk, çocukluk aşkı olan ve 20 yıldır birlikte olduğu Ken Monk ile dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Uzun süren bir bekleyişin ardından gelen bu özel gün, tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Görümce Antonia Eastwood, gelin odasına gizlice yaklaşarak, elindeki siyah boyayı Gemma’nın 1.800 sterlin değerindeki bembeyaz gelinliğine, yüzüne, kollarına ve göğsüne fırlattı.

Saldırının ardından olay yerinden hızla kaçan Eastwood, arkasında gözyaşlarına boğulmuş bir gelin ve şoka girmiş davetliler bıraktı. Olayın vahametini artıran en acı detay ise, Gemma’nın o dönemde yeni bir kanser taramasından geçmiş olmasıydı. Gemma, mahkemedeki ifadesinde Eastwood'un bu sağlık sorununu bildiğini vurgulayarak, "En hassas olduğum dönemde, hayatımın en önemli gününü mahvetmeye karar verdi" dedi.

Haber editörlerimizin edindiği bilgilere göre, bu saldırı anlık bir öfke patlaması değil, planlı bir intikam eylemiydi. Husumetin kökeni, bir yıl öncesine, Eylül ayına dayanıyordu. Antonia Eastwood, kurbanın erkek kardeşi Ashley ile evlenirken, Gemma’nın kendisini düğünde "ayağına çelme takarak düşürmeye çalıştığını" iddia etmişti.

Gemma bu iddiaları kesin bir dille reddetmiş olsa da, iki aile arasındaki ilişkiler o günden sonra bir daha düzelmemek üzere bozuldu. Eastwood, kendi düğününde yaşadığını iddia ettiği bu olayın bedelini, görümcesinin en özel gününde ağır bir şekilde ödetmek istedi.

Yaşadığı travmaya rağmen Gemma Monk, inanılmaz bir direnç gösterdi. Siyah boyayla kaplanan yüzünü ve vücudunu ovuşturarak temizleyen zihinsel sağlık çalışanı anne, bir düğün görevlisinin (usher) yardımıyla getirilen ödünç bir gelinliği giydi. Nikah, planlanan saatten yaklaşık iki saat sonra gerçekleşti.

Gemma, yerel basına yaptığı açıklamada o anki kararlılığını şu sözlerle ifade etti: "O gün için çok uzun süre beklemiştik. Hiçbir şeyin beni durdurmasına izin vermezdim. O, düğünün gerçekleşmeyeceğinden emindi ama yanıldı. Gerekirse iç çamaşırlarımla ve yüzümde o siyah boyayla bile olsa o kürsüye yürürdüm."

Maidstone Kraliyet Mahkemesi’nde (Maidstone Crown Court) görülen davada, Savcı Pietro Matarazzo, saldırının detaylarını mahkeme heyetiyle paylaştı. Gelinliğin tamamen siyaha boyandığını, boyanın Gemma’nın gözlerine ve cildine nüfuz ettiğini belirtti.

Antonia Eastwood, polise verdiği ilk ifadede sessiz kalsa da, daha sonra suçunu itiraf etti ve "intikam amacıyla" hareket ettiğini kabul etti. Savunma avukatı Clement Idowu, müvekkilinin depresyonda olduğunu ve bu sürecin onun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini iddia ederek özür diledi. Ancak Yargıç Oliver Saxby KC, bu eylemi "korkunç, iğrenç ve kötü niyetli" olarak nitelendirdi.