Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da yıldız golcü Victor Osimhen'in zorlu maçta sahada olup olmayacağı belli oldu. Osimhen, başkent ekibi karşısında kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

OSIMHEN FORMA GİYECEK 

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün cumartesi günü oynanacak karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor. 

OYNAMADIĞI İKİ MAÇTA DA PUAN KAYBI

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Osimhen, 19 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

Cemre Yıldız
