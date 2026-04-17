Haberler

Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirilen Biricik Suden’in "Kas gelişimimi riske atamam" ifadelerine şarkıcı Demet Akalın'dan sert tepki geldi. Akalın, "Adına laleler şarkısı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik!" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği ve Şanlıurfa'da 16 kişinin yaralandığı iki silahlı okul saldırısına neden tepki vermediği yönündeki eleştirilere yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. Demet Akalın, Biricik Suden'in tepki çeken ifadelerine sert çıktı. 

"KAS GELİŞİMİMİ RİSKE ATAMAM"

Spor paylaşımlarıyla ilgili sık sık gündeme gelen Biricik Suden, sosyal medyada beslenme düzenine dair peş peşe paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine takipçilerinden çok sayıda gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Suden'in, “Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum.” ifadeleri büyük tepki çekti. 

DEMET AKALIN: BİR AN ÖNCE İĞNELERİ BIRAK

Suden’in sözlerine ilk tepkilerden biri şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Suden’e yönelik, "Adına (sarı) laleler şarkısı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar! Şampiyon bir baba bunu yapar. Hakikaten ':P' bu ikonu nasıl koyabildin" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

