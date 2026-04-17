Sadettin Saran'dan seçim açıklaması: O tarihi işaret etti

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu öncesi katıldığı bir organizasyonda başkanlık süreci hakkında konuşarak ''2027'ye kadar kalmayı hak ettik'' sözleriyle gelecek sezonda da görevde kalmak istediğini işaret etti.

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren  Fenerbahçe'de uzun süredir merakla beklenen Divan Kurulu Toplantısı 18 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM KARARI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, geride bıraktığımız aylarda ''Sezon sonunda seçime gideceğiz'' demişti. Başkan Saran, bu toplantıda sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidilip gidilmeyeceğini açıklayacak. 

2027'Yİ İŞARET ETTİ 

Geride bıraktığımız gün Büyükçekmece Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Kadın Kolları Lansmanı'na katılan Sadettin Saran, yaptığı bir konuşmada gelecek sezonda da görevine devam etmek istediğini vurguladı. 

''KALMAYI HAK ETTİK''

2027 yılını işaret eden Saran, "Hep 'Birlik beraberlik' dedik. Söyleyeceğimiz şeyler olmasına rağmen sustuk. 'Şampiyon yapamazsak burada kalmayacağız, başkalarının önünü açacağız' dedik. Ancak ben ve arkadaşlarım 2027'ye kadar kalmayı da hak ettik." sözlerini sarf etti. 

Cemre Yıldız
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum

Piyasalara Hürmüz dopingi! Petrol çakıldı, altın uçtu

Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum

İran'ın Hürmüz Boğazı kararına Trump'tan sürpriz yorum
Haberler.com
500

Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!