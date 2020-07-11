Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te (1)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis genelinde çok önemli projelerinin bulunduğunu belirterek, "Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık.

11.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 14:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis genelinde çok önemli projelerinin bulunduğunu belirterek, "Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık." dedi.

Bitlis'teki programları kapsamında Tatvan Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Şantiyeyi gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, Tatvan çevre yolunun 10,2 kilometre uzunluğunda olduğunu içinde 2 bin 500 metre uzunluğunda çift tüp tünelin bulunduğunu söyledi.

Tatvan'da şehir trafiğinde yaşanan sorunların çevre yolunun tamamlanmasıyla ortadan kalkacağını belirten Karaismailoğlu, ilçe için önemli olan bu projeyi Tatvanlıların sabırsızlıkla beklediğini aktardı.

Gelecek yılın sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Zor bir coğrafyada çalışıyoruz. İhalesi yapıldı, proje hazırlıkları, kamulaştırma işlemleri hepsi çözümlendi. Şu an önümüzde bir engel yok. İnşallah en kısa zamanda bu çevre yolunu Tatvanlıların hizmetine sunup, yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. İlimize, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003'ten bu yana 7 milyar liranın üzerinde ulaştırma ve altyapı projesi yaptık. Şu anda ilimizde 4,5 milyar değerinde devam eden projelerimiz var. Bunların 2,5 milyar liralık yatırımını tamamladık, diğerlerini de tamamlıyoruz."

"Yılların sorunları bir bir bitiyor"

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü açacaklarını anımsatan Karaismailoğlu şöyle devam etti:

"Beğendik Köprüsü alanında Türkiye'nin en önemli ve en büyük köprülerinden biri. Türünde en geniş köprü, orta açıklığı 210 metre, toplam uzunluğu 450 metre, yükseklik bakımından Türkiye'nin yüksek köprülerinden biri, 165 metre yüksekliğinde. Çok zor coğrafyalarda yapılmış. Yılların sorunları bir bir bitiyor. Bugün köprüyle birlikte 70 kilometrelik bağlantı yolları hizmete açılacak. Bölgede çok önemli projeler var. Bugün sadece bir tanesini açıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha önemli projeler bittiğinde bunlarda halkımızın, milletimizin hizmetine sunacağız. Memleketimizin her köşesinde, doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde çok önemli çalışmalar var. Bugün Bitlis'teyiz, yarın başka bir bölgede olacağız."

Ardından Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Van Gölü Feribot Müdürlüğü'ne geçerek Türkiye'nin en büyük feribotunda incelemelerde bulundu.

Tatvan'ın lojistik anlamda çok önemli bir bölgeye bulunduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Lojistik anlamda çok önemli bir noktadayız. Yük trenleri buradan İran'a transfer ediliyor. Tatvan ve Bitlis çok önemli bir konumda. Tatvan'da, Van Gölü kıyısındaki iskele ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis genelinde çok önemli projelerimiz var. Bunların takibi için buradayız. Gerekli incelemeleri yaptık, talimatları verdik." diye konuştu.

Karaismailoğlu incelemelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı Beğendik Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere kara yoluyla Siirt'in Beğendik beldesine geçti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te (1)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları Ekonomi
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış Güncel
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 3. Sayfa
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldürdü
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi! Fiyatı, düğün salonunun kirasından fazla
Gelinler için altın işlemeli maske üretildi! Fiyatı, düğün salonunun kirasından fazla
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Cahit Özkan Hüseyin Filiz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Cem Davran Bergüzar Korel
Spor Podolski İrfan Buz Tamer Tuna İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Bitlis'te (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 15:00:19. #1.15#
title