Ukrayna'nın işgalinde Rusya'nın yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi
- Güncelleme:
Putin talimatı doğrultusunda başlayan Ukrayna işgali, 2. gününde de tüm şiddetiyle sürerken Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada, Rusya yanlısı tutum izleyen ve Ukrayna'ya saldırı öncesi namaz kıldığı iddia edilen Çeçenlerin duruşunun tarihleriyle zıt bir doğrultuda olduğu yorumları yapıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat doğrultusunda başlayan Ukrayna işgali, 2. gününde şiddetli çatışmalarda sürüyor. Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı. Çeçen milislerinin Ukrayna'ya saldırmadan önce namaz kıldığı iddia edilen görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Kadirov'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
KADİROV NASIL LİDER OLDU?
Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.
İşte o paylaşımlardan bazıları;