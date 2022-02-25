Ukrayna'nın işgalinde Rusya'nın yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat doğrultusunda başlayan Ukrayna işgali, 2. gününde şiddetli çatışmalarda sürüyor. Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Muhammed Kadirov Rus ordusunun yaptığı askeri harekatı desteklemek için Çeçenistan ordusunu Ukrayna sınırına gönderdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı. Çeçen milislerinin Ukrayna'ya saldırmadan önce namaz kıldığı iddia edilen görüntüleri de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Kadirov'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

KADİROV NASIL LİDER OLDU?

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;