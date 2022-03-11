Ukrayna'dan kurtarılan 6 tır şoförü Bursa'ya ulaştı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Ukrayna'daki savaşta Odessa kentinde mahsur kalan 6 tır şoförü, 13 günlük zorlu sürecin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine geldiler. Kaymakam Eren Arslan ise şoförleri sarılarak karşıladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte İnegöllü 6 tır şoförü savaşın ortasında mahsur kaldılar. Mahsur kalan 6 tır şoförü İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'a ulaşarak yardım istedi. Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'ın, Kaymakam Eren Arslan ile irtibata geçmesinin ardından 13 günlük zorlu maraton başladı. Çatışmanın ortasında kalan 6 tır şoförü bugün itibari ile sağ salim ilçemize gelerek, İlçe Kaymakamı Eren Arslan'a teşekkür etmek için makamında ziyaret ettiler.

"Bizleri yalnız bırakmadılar"

Zorlu bir süreç geçirdiklerini belirten tır şoförü İlker Çavdar, "Başta Kaymakamımız Eren Arslan'a daha sonra Şoförler Odası Başkanımız Bahattin Korkmaz'a çok teşekkür ederiz. Bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar. Her saat elçiliklerle bizi iletişim halinde tuttular. Erzakımız bitti erzak geldi, yakıtımız bitti yakıt geldi. Bir şekilde ülke topraklarına girdik. Savaş çok kötü orada yaşananları görünce kendi acımızı unuttuk. Toplamda 13 günlük bir süreçti sürekli seyahat halindeydik" dedi.

"Devletimizin büyüklüğünü yine gördük"

"13 günlük süreçte devletimizin büyüklüğünü tekrar gördük" diyen İnegöl Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, "Önce kendilerine hoş geldiniz diyorum. 13 gün önce süreç başladığında direkt kaymakam beyi aradım arkadaşlarımızın savaşın ortasında kaldığını zor bir durumda olduklarını belirttim. Allah göstermesin bu arkadaşlarımızın bir daha geri dönemeyeceğini söyledim. Sağ olsun sayın kaymakamımız gerekli yerlerle görüştü. Bu 13 günlük süreçte devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük. Arkadaşlarımızın bu sürecinde sürekli irtibat halindeydik. Arkadaşlarımızın geçtiği her kapıda gerekli ilgi alaka gösterildi. Süreç buraya kadar geldi tekrar kendilerine geçmiş olsun diyorum. Savaş çok kötü inşallah bu savaş son bulur çocuklar insanlar ölmez. Allah kimseye böyle acılar göstermesin" dedi.

"Zahmetli de olsa yurdumuza döndüler"

Yaşanan süreç hakkında bilgiler veren Kaymakam Eren Arslan, "Öncelikle kardeşlerimize geçmiş olsun vatanımıza sağ salim geldiler. Orada bulunan ve sıkıntılar yaşayan tüm vatandaşlarımızda inşallah bir an önce anayurda dönmelerini temenni ediyorum. Bahattin Başkanımız süreci anlattığında ben de direkt Dışişleri Bakanlığımızla valiliğimiz ile telefon görüşmelerine başladım. Arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeydik sürekli görüşüyorduk. Çok şükür nihayetinde mutluluk verici sonla ilçemize geldiler. Devletimiz çok güçlü milletimiz çok güçlü. Sürecimizi başından sonuna kadar Dışişleri Bakanlığımız oradaki elçiliklerimiz, konsolosluklarımız, kapıdaki görevli arkadaşlarımız takip ediyordu. Zahmetli bile olsa burunları kanamadan yurda döndüler. Ben öncelikle kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi.

"Kardeşlik hakim olsun"

Bölgede barışın son bulması temennisinde bulunan Kaymakam Arslan "Savaşın her türlüsü insanlar için büyük bir ıstırap. Bir an önce orada barışın, kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Çiçek takdim ettiler

Yapılan konuşmalar sonrası 6 tır şoförü, ilgi ve alakaları için Kaymakam Eren Arslan'a çiçek takdim ettiler. - BURSA