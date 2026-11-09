İzmir Aliağa'da fabrikada patlama sonrası yangın çıktı, arama kurtarma sürüyor

İzmir Aliağa'da fabrikada patlama sonrası yangın çıktı, arama kurtarma sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandı ve ardından yangın çıktı; bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, patlamanın şiddetiyle TIR'ın sallandığını ve 3'üncü ocakta patlama olduğunun söylendiğini aktardı.
'PATLAMANIN ŞİDDETİ TIR'I BİLE SALLADI'
İzmir'in Aliağa ilçesinde fabrikada yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay, "Kısa bir süre önce fabrikadan yük ile çıktım. Bu sırada bomba patlaması sesine benzer büyük bir gürültü duyuldu. Patlamanın şiddeti TIR'ı bile salladı. Aracı yol kenarına çekip, arkadaşlarıma sordum. 3'üncü ocakta patlama olduğunu söylediler. İçeri girdiğimde hayatımda gördüğüm en kötü manzara ile karşılaştım" dedi.
Bölgedeki bir fabrikada çalışan Yusuf Baykan ise "Tüp patlaması gibi bir patlama oldu. Her taraf duman altına döndü. Sıra kaydını yaptıktan sonra dışarı çıktım. Fabrikaya yaklaşık 20, 25 ambulans, 15'e yakın da itfaiye girdi" dedi.