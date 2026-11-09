Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan

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Galatasaray’ın hücum hattındaki iki kritik ismi Victor Osimhen ve Rafael Leao’dan sarı-kırmızılı camiayı üzecek sağlık raporları geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından iki oyuncunun da sahalara dönmesinin birkaç haftayı bulacağı ifade edildi.

OSIMHEN EN AZ 5 HAFTA YOK

Takımın en etkili hücum silahlarından olan Victor Osimhen'in tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği, Nijeryalı golcünün tam anlamıyla sahalara dönmesinin 5 haftayı bulabileceği belirtildi.

LEAO'NUN DA BEKLENENDEN UZUN OLACAK

Sarı-kırmızılıların bir diğer önemli ismi Rafael Leao'nun da sahalara dönüşünün biraz daha zaman alacağı belirtildi. Portekizli yıldızın da 5 ila 6 hafta içerisinde yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayıp forma giyecek seviyeye geleceği dile getirildi.