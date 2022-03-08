Ukrayna'da sivil halkın zorlu mücadelesi! Tahliyeler kar yağışı altında devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü. Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır" ifadelerine yer verildi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden sivillerin tahliyesi bugün de sürüyor. Ukraynalıların, yoğun kar yağışı altında Kiev'e oradan da daha güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Tahliyeler sırasında yol kenarına bırakılmış bir bebek arabası

KAR ALTINDA DAKİKALARCA BEKLİYORLAR

Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçiriliyor. Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

Sivil halk, stres ve yorgunlukla başa çıkmaya çalışıyor

GÖZYAŞLARINI TUTUMIYORLAR

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların yükü tahliye sürecinin şartları nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuluyor.

İşte insanlık dramının yaşandığı tahliyelerden kareler;