Ukrayna'da sivil halkın zorlu mücadelesi! Tahliyeler kar yağışı altında devam ediyor
24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 13. gününe geldi. Dün gerçekleşen 3. müzakerenin ardından Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinde sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan etti. Güvenli bölgelere geçmek için yoğun çaba gösteren sivil halkın tahliyesi kar yağışı altında sürüyor. Bölgeden gelen kareler, yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor.
Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna'da İnsani Müdahale Birimler Arası Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 2 milyon kişinin Rus kurumlarına tahliye için başvuruda bulunduğu ileri sürüldü. Ukrayna'daki sivillerin tahliyeleri için hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Rus tarafı, 8 Mart'ta Moskova saatiyle 10:00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde insani koridorları oluşturmaya hazır" ifadelerine yer verildi.
Geçici ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden sivillerin tahliyesi bugün de sürüyor. Ukraynalıların, yoğun kar yağışı altında Kiev'e oradan da daha güvenli bölgelere geçmek için gösterdiği çaba, savaşın siviller üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
Yaya olarak bölgeye gelen siviller, Ukrayna güçlerince yıkılan köprünün altındaki derme çatma tahta geçitten karşıya geçiriliyor. Yaşlı, çocuk ve hastaların da aralarında olduğu Ukraynalılar, yıkılan köprünün altında kar yağışının etkisiyle ağırlaşan hava koşullarında dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.
Evlerinden ayrılmak zorunda kalan Ukraynalıların yükü tahliye sürecinin şartları nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Tahliye edilenlerden bazıları, yaşadıkları strese ve yorgunluğa yenik düşerek gözyaşlarına boğuluyor.
İşte insanlık dramının yaşandığı tahliyelerden kareler;
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