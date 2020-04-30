Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasından sonra gözler, normalleşme takviminde. Gelecek hafta açıklanması beklenen takvimde; turizm, eğitim, mağazaların açılması ve Ramazan Bayramı'nda söz konusu olan sokağa çıkma yasağı gibi konular yer alıyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınındaki olumlu gidişat dikkat alınarak normalleşme takvimi üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Normalleşme takviminin; hafta başında yapılacak kabine toplantısında son halini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor. Planlanan normalleşme takviminde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı, okulların 1 Haziran'da açılması, turizm sektörü ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma izni verilmesi gibi konular da yer alıyor.

İLK AŞAMA TURİZME YÖNELİK

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri esas olmakla birlikte, salgın nedeniyle kademeli olarak uygulamaya konulan kısıtlamaların yine kademeli şekilde kaldırılması düşünülüyor. Bu kapsamda 3 aşamalı bir takvim öngörülüyor. Buna göre normalleşmeye dönük ilk adım 28 Mayıs-18 Haziran'ı kapsayacak şekilde planlanıyor. Bir anlamda "deneme süreci" olarak görülen bu dönemde, daha çok turizm sektörüne dönük kısıtlamaların kaldırılması, sınırlı olarak şehirler arası uçuşlara izin verilmesi düşünülüyor. Salgının yayılma hızında bir artış olmaması halinde ikinci aşamaya geçilecek.

İKİNCİ DALGA YAŞANIRSA AŞAMALAR REVİZE EDİLECEK

İkinci aşamada 30 büyükşehirde seyahat kısıtlamasının kaldırılması, kafe, restoranların açılması, salgının kontrol altına alındığı ülkelerden başlamak üzere uluslararası uçuşların başlaması dahil bir dizi alanda normalleşme hedefleniyor. Takvimin üçüncü aşamasını da örgün eğitimin yeniden başlayacağı ve yaşamın normale döneceği Eylül-31 Aralık dönemi oluşturuyor. Ancak bu takvim, "Her şeyin iyiye gideceği" senaryosuna göre yapılıyor ve virüsle ilgili "ikinci dalga" riski görülmesi halinde her an revize edilebilecek.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI DEVAM EDECEK

Hazırlık çalışmaları sürdürülen normalleşme planında bazı kısıtlamaların kademeli olarak esnetilmesinin planlanmasına karşın sosyal mesafe ve maske ile hijyen önlemlerinin; salgın Türkiye ve dünyada tümüyle etkisini yitirene kadar veya etkili bir aşı bulunana kadar "yeni normal" olarak kabul edileceği belirtiliyor.

NORMALLEŞME VAKA SAYISININ AZ OLDUĞU YERLERDEN BAŞLAYACAK

Kısıtlamaların kaldırılmasındaki bir başka kıstas ise vaka yoğunluğu olacak. Buna göre kısıtlamalar vaka sayısının en az olduğu yerlerden başlayarak kaldırılacak. Salgının yayılma kaynağı olarak değerlendirilen ve vaka sayısının en yoğun olduğu İstanbul'un da aralarında bulunduğu yerlerde ise en son kaldırılması yöntemi izlenecek. İl pandemi kurulları etkin bir şekilde devreye sokulacak ve o nedenle de normalleşme süreci illere göre farklılık gösterebilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda, "Önümüzdeki dönem daha az vaka görülen bazı illerimizde tedbirleri biraz daha gevşetebiliriz. Bu tamamen önümüzdeki dönem vaka seyrine göre konuşulabilecek. Bilim Kurulu'nun da bu anlamda önerisini göz önüne alarak yol alabileceğiz" açıklaması yaptı. Bu süreçle ilgili, "Virüs, kaynak olan metropollerden, Türkiye'nin en ücra köşelerine yayıldı. O nedenle öncelikle küçük yerlerde hayat normale dönecek. Bir anlamda tersine bir süreç işleyecek ve hedeften kaynağa doğru önlemler esnetilecek" değerlendirmesi yapılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Üzerinde çalışılan takvime göre 31 ilde sokağa çıkma yasakları 28 Mayıs'a kadar devam edecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan sonra Ramazan Bayramı'nda da ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor. Bayram ziyaretlerinin önüne geçmek için şehirlerarası seyahat yasağı da sürdürülecek. Bayramda ziyaret trafiğinin artacağı, geleneksel olarak el öpme, öpüşme geleneğinin risk olacağı değerlendirildi. Salgın sonrası toplu ibadete kapatılan camilerde, topluca bayram namazı da kılınmayacak. Bu illerde sokağa çıkma yasağı uygulaması, 28 Mayıs'tan sonra salgının seyrine göre kaldırılabilecek.

65 YAŞ ÜZERİNE SOKAK İZNİ VERİLEBİLİR

21 Mart'tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzerindeki yurttaşlar için "sokak izni" verilmesi tartışılıyor. Ancak daha önce bu konuda hazırlık yapılmasına karşın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun sıcak bakmaması nedeniyle izin verilmemişti. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne dönük sokağa çıkma yasağının mayıs ayı sonuna kadar sürmesi planlandığı için hafta başında yapılacak kabine toplantısında yakın mesafeye çıkmak koşuluyla 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni verilebileceği belirtiliyor.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILABİLİR

Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana ilk, ortaöğretim ile üniversiteler uzaktan eğitim veriyor. YÖK, salgın nedeniyle üniversitelerde bu yıl bahar yarıyılında örgün eğitim yapılmayacağını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da daha önce 30 Nisan olarak açıkladığı uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar sürdürüleceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çarşamba günü CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Yükseköğretim Sınavı, salgın nedeniyle 25-26 Temmuz'a ertelenmişti. Ancak 7 Haziran'da yapılacak liseye giriş sınavının zamanında yapılması kararlaştırılmıştı. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulanması planlanırken, sınav tarihiyle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. LGS'ye girecek öğrenciler için sokağa çıkma yasağı kaldırılmazsa sınavların ertelenebileceği belirtiliyor.

OTELLERDE SINIRLANDIRMALAR OLACAK

Sektörler bazında normalleşmenin öngörüldüğü sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Bu kapsamda 28 Mayıs'tan itibaren, butik oteller ya da ailelerin kiralayabileceği apart otellerin açılmasına izin verilmesi planlanıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun müşteri kabulü yapacak olan otellerde açık büfe veya toplu etkinlikler yasak olacak.

KUAFÖR VE RESTORANLARA SINIRLI İZİN

Salgının bulaşma riskini artırdığı için ilk kapatılan yerlerden kuaför, restoran, kafelerin de belli sınırlamalarla yeniden açılması planlanıyor. Kuaförler için randevuyla çalışma, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uyulması koşuluyla belli saatlerde izin verilmesi düşünülüyor. Restoran-kafe gibi yerler ise masalar arasında sosyal mesafe kuralı korunarak ve en fazla 4 kişinin aynı masada oturabilmesi koşuluyla hizmet vermesi seçeneği değerlendiriliyor. Kendi aldıkları kararla hizmeti durduran AVM'lerin de ağırlıklı olarak haziran ayından itibaren açılacağı belirtiliyor. Ancak AVM'lerdeki restoran, sinema salonları, eğlence ve spor merkezleri salgın kontrol altına alınana kadar kapalı olacak.