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Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık Yemen'de askeri bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Maliki paylaşımında, "Husilerin sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef almasına karşılık askeri bir operasyon gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Arap Koalisyonu, gün içindeki açıklamasında sivillere güvenlikleri için Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nı tahliye etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Husiler ise Hudeyde'ye saldırı düzenlenmesi halinde Suudi Arabistan'ın Cidde, Yenbu ve Cazan limanları ile Kral Fahd Sanayi Limanı'na saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

- Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA

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