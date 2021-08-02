Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "HelpTurkey" etiketiyle yarım milyon tweet atıldı
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Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "HelpTurkey" etiketiyle yarım milyon tweet atıldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği'nden destek talebi karşılık buldu. Ankara'nın talebinin ardından Türkiye'ye 3 uçak gönderilirken, "HelpTurkey" etiketiyle yarım milyon paylaşımda bulunuldu.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Yangınların bir kısmı söndürülürken, gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar ise etkisini sürdürüyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

ANKARA'DAN YARDIM TALEBİ

Yangınları söndürme konusunda daha hızlı hareket etmek isteyen Ankara ise Avrupa Birliği'ne yardım çağrısı yaptı. Türkiye'nin çağrısı kısa sürede karşılık bulurken, İspanya'nın 2, Hırvatistan'ın ise 1 uçak göndereceği aktarıldı. Avrupa'nın desteğini artırmaya hazır olduğu da kaydedildi.

"HELP TURKEY" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin yardım talebinin ardından Help Turkey etiketi de sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında yarım milyona aşkın tweet atıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle yarım milyon tweet atıldı
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Türkiye, yangınlara karşı AB'den yardım talep etti! 3 uçak yolluyorlar
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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