iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen "Evde kal mesajı" ortalığı karıştırdı
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iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen "Evde kal mesajı" ortalığı karıştırdı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları telefonlarına gelen bildirim yüzünden şaşkın. Pek çok kullanıcının telefonuna arka arkaya Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" mesajı geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bildirimle birlikte bir sesin geldiği de duyuluyor.

Tüm dünya genelinde koronavirüsle mücadele için tedbirlerin önemine dikkat çekilirken, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları bu sabah ilginç bir deneyim yaşadı. Kullanıcıların telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" bildirimi geldi.

ALARM TEKRARLIYOR

Konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kullanıcılar bildirimle birlikte yüksek bir sesin duyulduğu videoları paylaştı. Kullanıcılar, alarmın tekrarladığından da bahsetti.

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı

VODAFONE OPERATÖRÜNÜ TERCİH EDEN KULLANICILARA GELMİŞ OLABİLİR

Dikkat çeken başka bir nokta ise bildirimin geldiği telefonlarda kullanılan operatörün Vodafone olması oldu. Pek çok kullanıcı telefonlarının ekran görüntüsünü paylaştı.

İşte kullanıcıların telefonlarına gelen bildirimlerden bazıları:

Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı
Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı
Türkiye'deki iPhone kullanıcıları 'Evde kal' bildirimiyle Acil Durum Uyarısı aldı
iPhone sahiplerinin telefonları acı acı çaldı! Ekrana düşen 'Evde kal mesajı' ortalığı karıştırdı
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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