Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?
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Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Tunceli'nin nesi meşhur? Tunceli'de ne yenir? Çevresi ırmaklarla ve göllerle çevrili şehir Tunceli hakkında merak edilenler

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?
22.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:56

Kalkolitik çağdan beri yaşam olduğu belirlenen Tunceli'de henüz çok fazla inceleme yapılmamıştır. Yıllarca Türklere ev sahipliği yapan şehrin, çevresi ırmaklar ve dağlarla çevrilmiştir. Türkiye'nin en düşük nüfus oranı olan ilidir. Yüksek yerleriyle bilinse de Ovacık ve Pülümür başta olmak üzere çöküntü alanları vardır.

TUNCELİ NEREDEDİR?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Tunceli, Yukarı Fırat bölümündedir. Şehir çevresinde Karasu Irmağı, Peri Suyu ve Keban Baraj Gölü vardır. Şehrin çevresi doğal sınırlarla çizilmiş gibidir. Bingöl ve Elazığ illeriyle de toprak sınırı vardır.

TUNCELİ'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Koç - Koyun Biçimli Mezar Taşları

Akkoyunlular Döneminden günümüze kadar gelen mezar taşları bir Türkmen geleneğidir. Bu yörede mezarlar, bir tepe üzerinde veya köylerin üst kısımlarında bulunur. Mezarlara dini veya mitolojik motifler eklenir.

Koç başlı mezar taşları veya koyun başlı mezar taşları bugün hala sağlam bir şekilde durmaktadır. Bazı heykellere kılıç, sadak, kalkan, hançer gibi kabartmalarda yapılmıştır. Bazı motifler kişilerin cinsiyetini ve ne işle meşgul olduğunu da ifade etmektedir.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Pülümür ilçesi'nde 11 adet koç heykeli vardır. İncelemelere göre yaklaşık 300 yıldır ayakta oldukları belirtilmiştir. Kayaları oyarak yapılan bu eserler yaklaşık 250 kilogramdır.

Pertek Kalesi

Murat Irmağı kıyısında bulunan bir tepe üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde bu bölge Keban Baraj Gölü sularının altında kaldığı için, Pertek Kalesi bir ada üzerinde gibi durmaktadır. Osmanlı döneminde restore edildiği bilinen kalenin yapım tarihi tam bilinmiyor. İç içe iki surdan oluşur. Surlar arasında kalan bölgede tarihi kalıntılar vardır. Mavi çiniler ve kırmızı sert tuğlalar ilgi çeken kalıntılardandır.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Şehirde pek çok kale vardır. Bazılarından geriye sadece kalıntılar kalmış olsa bile bazıları sapasağlam yerinde durmaktadır. Tunceli'de görebileceğiniz diğer kaleler;

Bağın Kalesi

Mazgirt Kalesi

Derun-i Hisar/ Sağman Kalesi

Tahar/ Yusuf Ziya Paşa Köprüsü

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta yer alan köprü, Tahar Çayı üzerinde bulunur. Tek gözlü köprü Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Sağman Cami

Pertek ilçesinde yer alan cami, 1555 yılında Keyhüsrev Bey'in oğlu Salih Bey tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Yakın zamanda restore edilen caminin mimarisi ve işçiliği çok dikkat çekmektedir. Özenli bir şekilde yapılan oyma işçiliği geçmişin eserlerine güzel bir örnektir.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Sungur Bey Cami

Pertek ilçesinde, Murat Irmağı'nın kıyısında bulunan cami; 1569 yılında yaptırılmıştır. Günümüzde Harput Müzesinde sergilenen caminin mermeri üzerinde şunlar geçmektedir "Rum, Arap, Acem Sultanı Selimhan Oğlu Sultan Murad zamanında Pir Hüseyin oğlu Rüstem oğlu Sungurbey tarafından yaptırılmış, Allah günahlarını affetsin sene 985. (Miladi 1569)"

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Şehirde ziyaret etmek isteyebileceğiniz diğer tarihi camileri de burada bulabilirsiniz;

Yelmaniye Cami/ Medrese Cami Hicri 800-809 yılları arasında yapılmıştır.

Çelebi Ağa Camii Milattan sonra 1569 yılında yapılmıştır.

Ergen Kilisesi

Hangi dönemden günümüze ulaştığı bilinmemektedir. Hozat ilçesinde yer alan kilise, bölgedeki diğer kiliselerin boyutlarına göre çok büyüktür. Duvarları sağlam kalmış olsa bile, tavanı çökmüştür.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Derviş Hücreleri

Halk arasında İn Delikleri olarak da geçen yapılar, Çemişgezek ilçesinde bulunan Tahar Çayı Vadisi kayalarında bulunur. Kalker kayalara oyulan bölümlerden 20 tane vardır. Kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Odalar 2.5 metre genişlik ve 1.7 metre derinliktedir. Ayrıca, kayaların arasından sızan suların suların toplanması için sarnıçlar yapılmıştır.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Sivdin Köprüsü

Karar Deresi üzerine kurulan taş köprü, suyun iki kenarındaki kayalara oturtulmuştur. 12. veya 13. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Bazı yerler çok fazla keşfedilmediği için fazla ziyaretçinin bulunmadığı yerlerdir. Bu tarihi kalıntıları keşfetmek isteyenler için aşağıya ekleyeceğimiz yerleri de ziyaret etmelerini öneririz:

Gelin Odaları Ve Mağaraları - Pülümür Merkez

Çemişgezek Kalesi - Çemişgezek

Süleymaniye/ Kale Camii - Çemişgezek

Yeni Hamam - Çemişgezek

TUNCELİ'DE NELER YAPILIR?

Keban Baraj Gölü'nde rüzgar sörfü ve su sporları yapma imkanı vardır. Ayrıca, burada offshore yarışları da düzenlenmektedir.

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Dedebağ (Bağın) Kaplıcası sağlık turizmi için doğru bir seçenek olacaktır.

Dereova Şelalesi ve çevresi mesire alanı olarak tercih edilen yerlerdendir.

TUNCELİ YÖRESEL LEZZETLERİ NELERDİR?

Dövme Çorbası

12 İmam Çorbası

Babuko

Şir

Dersim Kömbesi

Tunceli nerededir? Tunceli'de neler yapılır? Tunceli'de gezilecek yerler nereler?

Bişi

Haşıl

Mumbar Dolması

Dövme Pilavı

Tunceli Ovacık Dağ Sarımsağı

Soğan Aşı

Dut Tatlısı

Halbur Hurması

Pekmez Helvası

TUNCELİ FESTİVAL VE ETKİNLİK TAKVİMİ

Munzur Kültür ve Doğa Festivali: 20-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşir. 2000 yılından beri her yıl düzenlenen festival, Fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi, halk müziği konserleri, film gösterisi, kent gezisi, panel, söyleşi ve edebiyatçıların imza günleri gibi farklı birçok dalda etkinlikler görebilirsiniz. Sosyal ve kültürel olarak olumlu katkı sağlayan festivale diğer illerden de katılım fazladır.

Bal Festivali: Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen festivale ilgi oldukça fazladır. Festivale yurtiçi ve yurtdışından birçok vatandaşımız katılmaktadır. 2007 yılında yapılan bal festivaline Berlin Belediye Başkanı Sayın Christiane UDE de katılmış ve kendi ismi verilen Kültür Merkezinin açılışını yapmıştır.

Eşme Kilim, Kültür ve Sanat Festivali: Mayıs ayının 4. haftasında gerçekleşir. Katılımcıların yoğun olduğu festivalde,çevre belediyelerde destek vermektedir.Amaç yöreyi ve yörenin insanını en iyi şekilde anlatmaktır.

TUNCELİLİ ÜNLÜLER

Taner Ölmez

Fatih Maçoğlu

Nihal Yalçın

Hakkı Bulut

İntizar

Onur Buldu

Ceylan

Ümit Karan

TUNCELİ İLÇELERİ

Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazımiye, Ovacık, Pertek, Pülümür

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Haber Yorumları (1)
BURAK KOÇ: belediye başkanımızla şehrimiz daha da güzelleşti
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