Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor - Haberler
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Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor

Haberler.com - 3. Sayfa
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Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, internetten tanışıp kaçtığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay tüm Türkiye'de infial yaratırken sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından da onlarca tepki paylaşımı geldi. Ayrıca Twitter'dan da #SılaŞentürk etiketinin altına 100 binin üzerinde tepki tweeti atıldı.

GİRESUN (Haberler.com) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş. Artık biraz kılınız kımıldasa!" ifadelerine yer verdi.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir. Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız." dedi.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Giresun'dan gelen haberinsanı kahrediyor. Henüz 16 yaşındayken nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kadınları öldüren zihniyeti toprağa gömmedikçe yüzümüz gülmeyecek." dedi.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çok üzgün ve öfkeliyim; kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve sözün bittiği yerdeyiz… Artık somut adımlar atma zamanı, hem de bir dakika daha gecikmeksizin!" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! 100 binin üzerinde tepki paylaşımı yapıldı

Haberler.com - 3. Sayfa

Cinayet, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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