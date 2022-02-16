Tüm Türkiye Sıla'ya ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi büyüyor

GİRESUN (Haberler.com) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Albert Camus "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" demiş. Artık biraz kılınız kımıldasa!" ifadelerine yer verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuk çocuktur. Ne gelin ne sevgilidir. Mücadelemiz, geleceğimizi bu karanlık zihniyete gömenlerledir. Çocuklara, kadınlara adil bir yaşam hakkı sağlanana dek durmayacağız." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, " Giresun'dan gelen haberinsanı kahrediyor. Henüz 16 yaşındayken nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kadınları öldüren zihniyeti toprağa gömmedikçe yüzümüz gülmeyecek." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Çok üzgün ve öfkeliyim; kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve sözün bittiği yerdeyiz… Artık somut adımlar atma zamanı, hem de bir dakika daha gecikmeksizin!" ifadelerini kullandı.

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