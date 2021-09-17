TÜGİAD BURSA, EKONOMİNİN HER BOYUTUNU MASAYA YATIRDI

TÜGİAD Bursa Şubesi, düzenlenen 'Tecrübeler Konuşuyor: 3 Ayrı Gözden Türkiye' paneli ile ekonomik gelişmeleri tüm boyutlarıyla masaya yatırdı. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, 'Çok önemli isimleri üyelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Amacımız tecrübelerinden yararlanacağımız konuklarımızla sizlerin yoluna ışık tutmak' dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi üyeleri ekonomi panelinde buluştu. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in de katıldığı 'Tecrübeler Konuşuyor: 3 Ayrı Gözden Türkiye' panelinin moderatörlüğünü Gazeteci Metehan Demir yaparken, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ekonomist Gökhan Şen panelde konuşmacı olarak yer aldı.

TÜGİAD BURSA DERNEK BİNASINI GÜNEŞ PANELLERİYLE DONATACAK

Panelin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker, TÜGİAD Bursa'nın iklim krizi karşısında aksiyon almaktan geri kalmadığını ifade etti. Ekonominin her yönüyle masaya yatırıldığı panelin üyeler için yol gösterici olacağını belirten Parseker, ' Pandemi, müsilaj, deprem, yangın, sel felaketi derken, peşi sıra patlak veren doğa olayları ve krizler, hepimizi derinden etkiledi. İklim değişikliği ülkemizi yakından etkiliyor ve bu yaşananlar adeta bir alarm niteliğinde. Dolayısıyla sahip olduğumuz bu kıymetli hazineleri en iyi şekilde koruyacak adımların hızlı bir şekilde atılması gerekiyor. Biz de TÜGİAD Bursa Şubesi olarak üzerimize düşeni yapmak için öncelikle dernek binamızdan başladık. Çatımıza güneş paneli koymak için gerekli adımları attık. Sadece bu adımımızla her yıl 300'ü aşkın ağacı kurtarmış olacağız. Pandemi devam ederken yakaladığımız büyüme oranı, pandemi sonrası dönem için bizlere adeta umut aşılamaktadır. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz. Zorlu pandemi sürecini ve önümüzdeki dönemde nasıl aksiyon almamız gerektiğini tecrübeli isimlerden dinleyerek, siz değerli üyelerimizin yoluna bir nebze de olsa ışık tutmak istedik. Değerli Girişimci ve İş insanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu'nu, Ekonomist Sayın Gökhan Şen'i, Gazeteci Sayın Metehan Demir'i ağırlayarak, siz değerli üyelerimiz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.

'UFUK AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, İş insanı Süleyman Orakçıoğlu, Ekonomist Sayın Gökhan Şen ve Gazeteci Sayın Metehan Demir'in konuk olduğu panelin, TÜGİAD üyelerinin önümüzdeki dönemde ülkemizi bekleyen fırsat ve riskleri iyi okuması ve bu okumalar sonucunda atacakları adımların daha sağlam olması açısından fark yaratacağını kaydetti. Çevikel, 'TÜGİAD, 35 yıllık geçmişi ve 50 milyar dolarlık ticaret hacmiyle, ülke ekonomimiz için büyük önem arz eden derneklerden biri. Gençliğimizin dinamizmiyle çalışmaya devam ediyoruz. Dernek olarak gerek girişimcilik gerekse yatırım konularında her zaman öncülük ederek başta üyelerimize daha sonra tüm iş insanlarına örnek teşkil ettik. Dijital ve yeşil üretim üzerine yoğunlaştığımız bu dönemde, Bursa Şube Başkanımız Ahmet Parseker'i vizyoner projesinden dolayı kutluyorum. Temiz ve yenilenebilir enerjinin değeri her geçen gün anlaşılırken dernek binasının çatısını güneş enerji paneli ile donatmak gerçekten önemli bir adım. Bugün düzenlenen etkinlikle iş dünyasından öncü isimlerle birlikte olmak, tecrübelerinden ve ön görülerinden yararlanmak bizler için yol gösterici olacaktır. TÜGİAD olarak, tüm şubelerimiz ile genç iş insanlarının ufuklarını açan buluşmaların yanı sıra yatırımlar noktasında önlerini açacak girişimlere imza atmaya devam edeceğiz' dedi.

ORAKÇIOĞLU: 'ONLİNE VE OFFLİNE SİSTEMLER BİRLEŞTİRİLMELİ'

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, değişen tüketici alışkanlıklarına uyum sağlamanın üreticiler açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Pandemi sürecinin büyük değişimleri beraberinde getirdiğinin altını çizen Orakçıoğlu, ülke olarak bu değişime ayak uydurmakta zorlanmadığımızı da belirtti. Orakçıoğlu, 'Ülkemizde iş insanlarımızın potansiyeli oldukça yüksek, bu potansiyeli doğru yere yöneltirsek ekonomimizde ciddi anlamda bir sıçrama yakalayabiliriz. Türkiye artık yalnızca belli bir pazarda değil dünyanın her yerinde varlık gösteriyor. Rakip ülkelerin özellikle pandemi döneminde yaşadığı enerji düşüklüğünden faydalanarak pazarda bıraktıkları boşlukları doldurmak bizim için büyük avantaj olur. Tüketici artık tasarımı, kaliteyi, inovasyonu isterken satın aldığı her ne ise bunun hayatını kolaylaştırmasını da bekliyor. İster hizmet ister ürün alıyor olsun tüketicinin beklentisi bu. Aynı zamanda bunlara çok para ödemek istemiyor. Biz de kaliteden ödün vermeden 'lüksü ulaşılabilir kılma' mantığıyla çalışıyoruz. Bu anlayış bizi dünyada popüler yapan etkenlerden biri. Global anlamda çıkış yapan yeni nesil üç markadan biriyiz. Dünyayı iyi okumak ihtiyaçları doğru belirlemek bu anlamda büyük önem taşıyor. Örneğin sürdürülebilirlik konusu henüz yeni popüler olması ana karşın biz 4-5 yıl önceden konuyla ilgili çalışmaları başlattık. Leke tutmayan gömleklerimiz ile kullanılacak su miktarını azaltmayı hedefledik ve başarılı olduk. Dijital dönüşüm de günümüzün bir gerçeği, 5 yıl sonra yapmayı planladığımız pek çok şeyi pandemi nedeniyle şimdiden yaptık. Konuyla ilgili önemli yatırımlarımız ve girişimlerimiz oldu. Benim e ticaret ve dijitalleşmeyle ilgili öngörüm, konvansiyonel satış sistemlerinin kesinlikle yok olmayacağı, bu anlamda tavsiyem online ve offline sistemleri birleştirmek? diye konuşarak iş insanlarına tavsiyeler verdi.

'İSTİHDAMDA KOVİD ÖNCESİ DÖNEMİ YAKALADIK"

Ekonomist Gökhan Şen, pandemi sürecindeki zorlanmanın ardından büyüme verilerimizdeki yüksek artışın normal olduğunu söyledi. Rakamların iyi okunması gerektiğini söyleyen Şen, 'Geçen yıl pandemi krizi patlak verince evlerimize kapanmak zorunda kalmıştık. Üretmekte zorluk yaşadık, tüketemedik, yatırım yapamadık. Sonuçta milli gelir yüzde 10 daraldı. Bu yıl ise kovid etkileri azaldı, dünya ticareti toparladı, tüketimimiz arttı ve geçen yılki gibi şok içinde değildik. Bu sebeple, bu yılın 3 ayı ile geçen yılın 3 ayı arasında kocaman bir fark oldu. Önümüzdeki süreçte yılı yüzde 10 civarında bir büyüme ile tamamlayacağız diye düşünüyorum. Önemli olan büyüme de sürdürülebilirlik" dedi.