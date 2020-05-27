Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde "beşi bir yerde" akreditasyon
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Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde "beşi bir yerde" akreditasyon

Tüm birimlerini uluslararası alanda akredite etme kararlılığıyla hareket eden Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde 5 bölümün akreditasyonu ile büyük bir mutluluk yaşadı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde
27.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:52

Tüm birimlerini uluslararası alanda akredite etme kararlılığıyla hareket eden Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi'nde 5 bölümün akreditasyonu ile büyük bir mutluluk yaşadı.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden öncülüğünde başlayan akreditasyon süreçleri neticesinde, 15 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (EFAK) 2019-2020 Değerlendirme Toplantısı'nda saha ziyareti, raporlama ve tutarlılık çalışmaları yapılan "Almanca Öğretmenliği", "İngilizce Öğretmenliği", "Okul Öncesi Öğretmenliği", "Fen Bilgisi Öğretmenliği" ve "Matematik Öğretmenliği" lisans programları, tüm kriterleri sağlayarak uluslararası akredite oldu. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bu haberle, "Beşi Bir Yerde" akreditasyona imza attı.

Biyoloji lisans programı ile başlayan akreditasyon süreci Kimya, Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Yabancı Diller Yüksekokulu, Matematik ve Fizik lisans programlarının akredite olması ile devam ederken, Trakya Üniversitesi'ne bir müjde de Eğitim Fakültesi'nden geldi. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme Akreditasyon Derneği'ne (EPDAD) bağlı Öğretmenlik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu'na (EFAK) yapılan başvuru sonucunda Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Almanca Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği lisans programları uluslararası akredite oldu. Uluslararası akredite bölümlerden mezun olan öğrenciler, diplomalarının tüm dünyada geçerli olmasının avantajıyla yurt dışında eğitim ve çalışma hayallerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Trakya Üniversitesi ailesine bir bayram hediyesi verdiklerini ifade eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, "Eğitim Fakültesi olarak zorlu ve yorucu bir yolculuğun ardından mutlu bir haber aldık. Bu haber bize adeta bir bayram hediyesi oldu. Yabancı Diller Yüksekokulu ile yaşamış olduğum akreditasyon süreç ve deneyimlerini Eğitim Fakültesi ile tekrar yaşamaktan ve süreç sonucunda 5 lisans programımızın akredite olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Değerli Dekan Yardımcılarım ve kıymetli Hocalarımızla birlikte, idari ekibimizden aldığımız destekle, kararlıkla çıktığımız bu yolda ilk etabı başarı ile tamamladık. İkinci etapta ise tüm bölümlerimizin akredite olmasını hedefliyoruz. Kısa süre içerisinde diğer bölümlerimizin akredite olması için çalışmalarımıza başlayacağız. Bu başarının elde edilmesinde, vermiş olduğu desteklerle önemli katkılar sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversitemizin yönetimine sonsuz teşekkür ederim. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi'nin, kalite çıtasını her geçen gün daha da yukarıya taşıdığını, akreditasyonda öncü eğitim kurumlarından biri olarak emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi'nde 5 lisans programının aynı anda akredite olmasından büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Biyoloji programı ile başlayan akreditasyon heyecanının Trakya Üniversitesi'nin tüm birimlerini sardığını ifade eden Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Eğitim Fakültesi Dekanımız Değerli Sevinç Hocam, bizlere adı gibi sevinçli bir haber verdi. Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Yabancı Diller Yüksekokulu akreditasyonundan sonra, çok değerli ekibiyle birlikte Eğitim Fakültesi'ndeki beşi bir yerde akreditasyonla çok önemli bir başarıya imza attı. Eğitim Fakültemiz, Türkiye'de hiç bir eğitim fakültesinin cesaret edemediği bir program sayısı ile denetimlere girdi ve bu süreçten alnının akıyla çıktı. Bu dönemde tüm fakültemiz, A'dan Z'ye gözden geçirildi, her anlamda yenilendi, eksikleri tamamlandı, sorunları çözüldü. Özetle fakültemiz ve eğitim kalitesi adına çok önemli kazanımlar elde edildi. Bu gurur hem Hocalarımızın hem de kıymetli öğrencilerimizin Trakya Üniversitesi, bu yoğun çaba sonucunda artık çok daha güçlü. Akreditasyon ile ölçme-değerlendirme konusundaki yeniliklerden engelli öğrencilerimize sunulan olanaklara, yenilenen ders çalışma alanlarından öğrencilerin fakülte yönetimine katılımına kadar pek çok değer Eğitim Fakültemize kazandırılmış oldu. Başta, Eğitim Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden olmak üzere Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Musa Uludağ ve Dr. Öğr. Üyesi Levent Vural, Eski Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Tuğlu ve emeği geçen tüm hocalarımıza, göstermiş oldukları azim ve kararlılıktan ötürü teşekkürü bir borç biliyorum. İnanıyorum ki, tüm bölüm ve birimleri uluslararası alanda akredite olmuş, verdiği eğitim ve sunduğu hizmetlerin kalitesi uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış bir Trakya Üniversitesi, tanınırlığını daha da artıracak ve dünyada söz sahibi üniversitelerden biri olacak. Önümüzdeki günlerde, üniversitemizin farklı birimlerinden de sevindirici haberler alacağımıza şüphem yok" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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