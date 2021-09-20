Yasa boğan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında can verdi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. İncir toplamak için evden çıkan 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybetti.
Hatay'da duyanları hüzne boğan bir kız yaşandı. 14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.
İNCİR TOPLAMAYA GİDİYORDU
Altınkaya Mahallesi'nde oturan N.K., arkadaşıyla incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. N.K.'nin kullandığı babasına ait traktör, tarlada kontrolden çıktı. Köleoğlu, devrilen traktörden düşerek yaralandı, yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Arkadaşının çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. N. K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Samim Selçuk - Son Dakika Haberleri