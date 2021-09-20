Yasa boğan kaza! 14 yaşındaki çocuk, traktörün altında can verdi

Hatay'da duyanları hüzne boğan bir kız yaşandı. 14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün devrilmesi sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.

İNCİR TOPLAMAYA GİDİYORDU

Altınkaya Mahallesi'nde oturan N.K., arkadaşıyla incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıktı. N.K.'nin kullandığı babasına ait traktör, tarlada kontrolden çıktı. Köleoğlu, devrilen traktörden düşerek yaralandı, yanındaki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arkadaşının çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. N. K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili Altınözü Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.