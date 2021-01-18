Tozkoparan İskender kimdir? Tozkoparan İskender oyuncuları kim? Tozkoparan İskender konusu ne?

TRT 1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender bu akşam ilk 2 bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Çocuk dizisi Tozkoparan İskender, bu akşam saat 20.00'de ekrana gelen ilk 2 bölümünün ardından yeni bölümleriyle her Pazar günü saat 17.00'de seyirciyle buluşacak. Tozkoparan İskender kimdir? Tozkoparan İskender oyuncuları kim? Tozkoparan İskender konusu ne

Tozkoparan İskender, okçuluk tarihimizdeki en büyük kemankeş sayılır. Rivâyete göre, bir gün Okmeydanı'nda tuttuğu yeni bir yayın kabzasını şevkle sıkınca, kabzayı kaplayan kayın ağacı kabuğu tozu parmaklarına yapışıp yerinden kalkmış. Tozkoparan İskender kimdir? Tozkoparan İskender oyuncuları kim? Tozkoparan İskender konusu ne?

TOZKOPARAN İSKENDER KİMDİR?

Tozkoparan İskender, Türk okçu. Türk okçuluk tarihinin en büyük kemankeşlerindendir. Tozkoparan İskenderin hayatı hakkında malumatlar net değildir. İskender Bey'in "Tozkoparan" lakabını nasıl aldığına dair rivayetler vardır. Bir rivayete göre, okçuluk talimi yaparken yayın toz olarak adladırılan kısmını koparmıştı. Bunu gören Yıldırımlı Baba "Bu pehlivan toz koparan!" demiştir. Olağanüstü kuvvetine ilişkin birçok hikâye anlatılır. Yavuz Sultan Selm'in İran ve Mısır seferlerine katılmıştır

Rekorları

Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli illerinde 10 ayrı rekor kırmış, daha sonra bu rekorlar aşılamamıştır. Tozkoparan İskender en uzun rekorunu, gündoğusu havasıyla atılan Akrurı Menzili'nde 1281,5 gezle kırmıştır. 846 (veya 848) metrelik bu mesafe bir dünya rekorudur.

Taşın bugün bulunduğu yer asıl yeri değildir; yok olmaması için buraya taşınmıştır. Üzerindeki tarih, bu taşın Tozkoparan İskender'in ölümünden bir süre sonra, onun kaybolmuş menzil taşlarından birisinin yerine dikilmiş olabileceğini akla getirmektedir. Çünkü, ölüm yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Tozkoparan İskender'in bu tarihe kadar yaşamadığı biliniyor. Bir başka olasılık, söz konusu taşın aynı lakabı taşıyan Kanûnî dönemi kemankeşlerinden Tozkoparan Ahmed Ağa'ya ait olmasıdır.

Tozkoparan'ın yiğitliğine ilişkin pek çok menkıbe anlatılır. Meydanda çalışırken, geceleri sol kolu üstüne yatmaması için iki kişinin nöbet beklediği söylenir.

Kulaksız Çeşmesi'yle Haliç Polis Merkezi arasında ve "Kasımpaşa Kulaksız Okspor Derneği Lokali"nin önünde bulunan, Tozkoparan İskender'e ait nişan taşının celî sülüsle yazılmış kitâbesi:

Sene 957 (Milâdî 1550)

Sâhib-ül menzil fî-l meydân

Ellezî ismuhu Tozkoparan

Sahib-ül menzil fî-l meydân: Alandaki bu menzilin sahibi. Ellezî ismuhu: Ki onun adı.

Tozkoparan Dizisi Konusu

10 yaşında hayatının bir çok alanında problemler yaşayan bir çocuğun okçulukla tanıştıktan sonra arkadaşlar kazanmasını ve bütün hayatının değişmesini konu alacak

Tozkoparan Dizisi Oyuncuları

Özgür Ege Nalcı (Tozkoparan Mete)

Özgür Ege Nalcı 2006 doğumludur ve 12 yaşındadır. Dizi film ve reklam oyuncusudur. Özgür Ege Nalcı Gebze doğumludur. Muhteşem Yüzyıl, Kaçak ve Tatar Ramazan gibi dizilerde küçük roller yer almıştır. Denizbank reklamında da Cuma'nın oğlu Cumartesi karakterinde de yer almıştır.

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Mete yeni taşınmış akciğer hastası bir oğlandır.

Burak Kut(Cihan)

Burak Kut 1973 İstanbul doğumludur ve 45 yaşındadır. Pop müzik ve opera sanatçısı olarak tanınmıştır. Son dönemdeler de ise bit çok projede oyuncu olarak yer almıştır. Sadece oyuncu ve şarkıcı değil aynı zamanda Söz yazarıdır. Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. 2016 yılında O Ses Çocuklar programında jüri olarak yer aldı. Son olarak Günebakan Buyur Burdan Bak ve Adı Mutluluk dizilerinde yer aldı.

Mete'nin babası.Yeni taşındıkları yerde okul müdürüdür. Mete'nin rahat bırakılması için elinden geleni yapan rahat bir babadır.

Burcu Altın(Sedef)

Burcu Altın 13 Eylül 1984 de İstanbul'da doğmuştur ve 34 yaşındadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sahne ve Görüntü Sanatları (Oyunculuk) bölümü mezunudur.Son olarak Kaçır Kurası dizisinde yer almıştır. Beni Böyle Sev dizisi ile başarılı bir oyuncu olduğunu ispat etmiştir. Burcu Altın ilk ciddi oyunculuk deneyimini Öğretmen Kemal dizisi ile yaşadı. Burcu Altın'un asıl yükselişi ise Beni Böyle Sev dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteri ile oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan Eğlendirme Dairesi programında oyuncu olarak yer aldı ve bir kez daha ne kadar yetenekli bir komedyan olduğunu ispat etti. 2016 yılında Kaçın Kurası isimli dizide önemli bir rol olan Sibel karakterine hayat verdi ancak dizi tutmayınca Burcu Altın hayal kırıklığına uğradı.

Mete'nin annesi. Sedef öğretmen bir anne ve Mete'nin başına bir şey gelmesinden çok korkuyor.

Helin Melike Çal(Tozkopran Yasemin)

Helin Melike Çal son olarak Adı Zehra dizisinde Hande'nin küçüklüğünü canlandırmıştır. Daha önce de Küçük Gelin dizisinde Elif karkterine 3 sezon hayat vermiştir.

Mete'nin ablasıdır Yasemin; sınava çalışan bir abladır yeni evlerinden memnun olmaz.

Yusuf Gökhan Atalay (Salih)

Gökhan Atalay 23 Mayıs 1974 Ankara doğumludur ve 44 yaaşındadır. Konya Selçuk Üniversitesi konservatuvar mezunudur. Son olarak İsimsizler dizisinde, Lise Devriyesi dizisinde ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu ve Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almıştır. Yusuf Gökhan Atalay Diriliş Ertuğrul dizisinde Şahabettin rolü ile tanınmıştır.

Salih geleneksel anlamda okçuluk ile uğraşmış ama sonradan bu işi bırakmış insanlardan kaçmış ormana gizlenmişbir adamdır. Salih eski bir kemankeştir.

Fatih Yılmaz(Can)

Fatih Yılmaz bir çocuk oyuncudur. İlk dizi deneyimini ise Tozkoparan dizisinde yaşayacaktır.

Can Sinan'ın sağ koludur. Çok konuşmayı çok sevmeyen bir kızdır.

Deniz Erayvaz(Arda)

Ailecek Şaşkınız ve Düğün Dernek filminde yer almıştır.

Arda hırsa değil zekaya önem veren bir çocuktur. Kazanmanın akıllıların işi olduğunu bilir.

Alara Kardak(Merve)

Akbank 23 Nisan reklamında rol almıştır.

Merve okulun en popüler kızıdır.

Yağız Kılınç (Sinan)

Yağız Kılınç Leyla Şirin ajansın oyuncusudur. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ye almıştır. Klavye Delikanlıları dizisinde yer almıştır. Yaktın Beni sinema filminde rol almıştır. 6 Mart doğumludur.

Sinan Karayel takımının lideridir. Kötü kalpli ve çok hırslı bir çocuktur.

Leyla Kırşan(Elif)

Layla Şirin ajansın oyuncusudur. İlk olarak Adı Efsane dizisinde yer almıştır. Daha sonra Payitaht Abdulhamid kadrosunda yer almıştır. Dizide Şadiye Sultan olarak ekran karşısına çıkmıştır.

Elifbitkilere ve hayvanlara çok meraklı biz kızdır. Tatlı ve sevilen bir çocuktur.

Tuana Naz Tiryaki(Asya)

Asya teknoloji bağımlısı olmaya hazır bir kızdır buaradadatam bir hayal peresttir

Demir Saygı(Burak)

Doruk Kaan Aslan(Kerem)

Emre Şen(Sezgin Hoca)

Sezgin hoca okulun okçuluk takımı hocasıdır. Komik ve beceriksiz bir adamdır.

Dilara Akın Yazıcı(Mehpara)

Mehpara Sinan'ın bakıcısı; Nevzat beyin de ev hizmetini yapan kız.

Turan Günay (Nevzat)

Sinan'ın babasıdır.Nevzat hırslı ve zengin bir iş adamıdır.

Selina Gebeş

Leyla Şirin Ajansın Ankara şubesi oyuncusudur. Tozkoparan dizisi ilk dizisidir. Selina Gebeş daha önce Penti Çorap ambalaj fotoğraf çekiminde yer almıştır.

Hira Mert Yüce(Destan)

Son olarak Cennet'in Gözyaşları dizisinde oyuncu olarak yer almış ve ilk deneyimini kazanmıştır. Leyla Şirin Ajansın Ankara şubesi oyuncusudur. Tozkoparan dizisi onun içinde önemli bir projedir.

Destan Mete'nin rakibi olacak turnuvada

Özüm Çakır (Ayla Arıkan)

Özüm Çakır son olarak Adını Sen Koy dizisi kadrosunda yer almıştır.

Ayla yetişkin ve güzel bir okçu kızdır.

İlker Coşkun

Seda ÇAVDAR

Ebubekir Öztürk (Berke)

Tozkoparan Yeni Gelen Oyuncular

Burak Satıbol (Arkeolog Kaya)

Burak Satıbol 1979 yılında Bursa'da doğmuştur ve şuanda 39 yaşındadır. Burak Satıbol Ankara Üniversitesi Tiyatro mezunudur. İlk oyunculuk eğitiimini Bursa Devlet Tiyatrosunda açılan oyunculuk kurslarında aldı. 2001 de Mahşeri Cümbüş Tiyatro topluluğunu kurdu. Televizyon dizisi oyunculuğuna ise ilk olarak 24 Saat dizisi ile başladı. Fox Tv 'de yayınlanan Anında Görüntü Show da yer aldı. Son olarak Star Tv'de İşler Güçler dizisinde daha sonra da Düğün Dernek filminde yer almıştır. Burak Satıbol son olarak Organizasyon Bizim İşimiz filminde yer almıştır.

Burak Satıbol Tozkparan dizisinde Arkeolog Kaya olarak yer alacaktır. Komik bir adamdır.

İrem Deniz Morkoç (Özge)

İrem Deniz Morkoç Elif dizisinde oynamış çocuk oyuncudur. Yirmidokuzbir menajerliğin oyuncusudur. Mayıs 2010 doğumludur ve 9 yaşındadır. Kertenkele, Kurt Seyit ve Şura ve Küçük Ağa dizilerinde de çocuk oyuncu olarak yer almıştır.

Burak Alkaş (Fikri Parlak)

Burak Alkaş 1983 İzmir doğumludur ve 36 yaşının içindedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro eğitimi almıştır. Yeşil Deniz dizisinde Cemil karakteri il sevilmiştir. Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Orço karakteri ile ile komedide kendisini ispat etmiştir.

Yasemin Balık

Yasemin Balık 1980 İstanbul doğumludur ve yaşındadır. Show Tv'de yayınlanan Pusat dizisi ile ünlenen oyuncu 2007 yapımı Fikrimin İnce Gülü dizisinde de yer almış ve çok sevilmiştir.

Ayşe Kökçü

Ayşe Kökçü son olarak Kardeş Payı ve Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol almış yılların deneyimli tiyatro oyuncusudur. 21 mayıs 1955 doğumlu olan deneyimli oyuncu İstanbul Kuzguncukludur. 2012 de yayınlanan Bizimkiler dizisi ile efsane olmayı başarmıştır.

Cemal Hünal

Cemal Hünal 2 ekim 1976 doğumludur ve 43 yaşındadır. Lisans eğitimini yu

rt dışında tamamlayan Cemal Hünal oyunculuk eğitimini Amerika'da almış ve Amerika'da kısa filmlerde yer almıştır. Çağan Irmak'ın Issız Adam filmi ile çok tanınan Cemal Hünal son olara 2018 de Diriliş Ertuğtul dizisinde yer almıştır.

Mert Kabaca

Mert Kabaca aslında Selimiye sporr bir futbol oyuncusudur. Aynı zamanda çocuk modellik ve dizi oyunculuğu da yapmaktadır.