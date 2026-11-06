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Trump, Hürmüz Boğazı'nda 18 kayıpla kontrol sağlandığını iddia etti

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki toplantıda yönetiminin 7 ayda 18 can kaybıyla Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduğunu iddia etti. Trump, İran'la düşük ölçekli çatışmalar yaşandığını ancak uzun zamandır kimsenin hayatını kaybetmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatarak, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini iddia etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve muhtemel bir ateşkes üzerine açıklamalarda bulundu.

İran'la ilgili soruları cevaplayan Trump, "7 aydır oradayız, 18 can kaybettik ve bölge üzerinde tam kontrole sahibiz." ifadelerini kullandı.

Vietnam Savaşı'nda binlerce ABD askerinin kaybedildiğini hatırlatan Trump, kendi yönetiminin ise sadece 18 kayıpla Hürmüz Boğazı'nda kontrolü sağlayabildiğini ileri sürdü.

Trump, Tahran yönetimiyle aralarında düşük ölçekli çatışmaların olduğunu belirterek, "Arada sırada bir roket fırlatabiliyorlar. Bir insansız hava aracı (İHA) üzerimize geliyor, metal bir cisme çarpıp sekiyor ya da çoğu zaman biz onu düşürüyoruz. Evet, düşürüyoruz; ancak uzun zamandır kimse hayatını kaybetmedi." dedi.

İran'ın yıllarca çok fazla Amerikalının kanını akıttığını söyleyen Trump, "Savaşı başlatan taraf onlardı. Muhtemelen 1979'da başlattılar. Evet, her şey o zaman başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a karşı daha ileri gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "Mümkünse ülkenin geri kalanını yok etmek istemem. Ancak belki de bunu yapmak zorunda kalabilirim. Yakında öğrenirsiniz." dedi.

İran'ın yeniden inşa edilmesinin 25 yıl süreceği görüşünü paylaşan Trump, "İran meselesinin geri kalanını halletmemiz gerekirse, tamamen hazır ve tetikteyiz." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna ile ilgili yakında büyük bir anlaşma olacak

Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yakında "tüm Avrupa'yı da kapsayacak büyük bir anlaşma" olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, "Bu büyük bir anlaşma olacak ve sadece Ukrayna'dan ibaret kalmayacak. Hatta tüm Avrupa'yı kapsayabileceğini bile söyleyebilirim. Büyük ve harika bir anlaşma olacak. Herkes çok memnun kalacak." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı "çözmeye çok yakın" olduklarını savunan Trump, iki taraftan da çok fazla insan kaybının yaşandığını hatırlatarak, durumu "tam bir kan gölü" ifadesiyle tasvir etti.

Kaynak: AA
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