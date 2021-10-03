Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı - Haberler
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Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bartın'da MHP'nin Ankara'daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüs devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ANKARA (DHA) - Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

İşte olay yerinden fotoğraflar:


Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı - Haberler
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