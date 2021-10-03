Bartın'dan Ankara'ya toplantıya giden MHP'lilerin içinde bulunduğu midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

ANKARA (DHA) - Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP'nin Ankara'da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

14 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

İşte olay yerinden fotoğraflar:





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