Temmuz hangi burç? Temmuz ayı hangi burçtur? Temmuz ayında doğanların burcu nedir? 1-31 Temmuz arası doğanlar hangi burç?

Ayların tarihlerine göre burçlar da değişiklik göstermektedir. Genellikle ayların ilk 20 günü aynı burca mensuptur. Hangi ayda doğanlar hangi burca sahiptir merak ediliyor. Peki, Temmuz ayında doğanlar hangi burçtur? Temmuz doğumluların burcu nedir? Temmuz ayında doğanlar hangi burca aittir? 1 Temmuz ve 31 Temmuz arası doğanların burcu ne?

12 tane burç vardır. Burçların tarihleri ise değişkenlik göstermektedir. Bu aylardan özellikle Temmuz ayında doğanların burcu çok merak ediliyor. Temmuz ayında doğanların burçları aynı mı? 21 Temmuz burcu nedir? 20 Temmuz , 21 Temmuz , 22 Temmuz ve 23 Temmuz günü doğanların burcu nedir, farklı mı? Temmuz ayında doğanlar hangi burçtandır? Detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve tarihleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 23 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

NOT = Bazı burçların tarihleri 1 gün ileri veya geri oynayabiliyor. Fakat genellikle burçların tarihleri yukarıdaki gibidir.

TEMMUZ AYI HANGİ BURÇTUR?

Temmuz ayında doğanlar Yengeç veya Aslan burcu olabilirler.

Temmuz ayında doğanlar 2 farklı burca sahip olabilirler. 1 Temmuz ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç burcudur. 23 Temmuz - 31 Temmuz günü doğanların burcu ise Aslan burcudur.

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 23 Ağustos

Buna göre Temmuz ayında doğanlar ya Yengeç ya da Aslan burcuna ait olabilirler. Eğer Temmuz ayının ilk 22 günü doğduysanız o zaman burcunuz Yengeç burcudur. Eğer Temmuz ayının son 8 günü yani 23 Temmuz ve 31 Temmuz tarihleri arasında doğduysanız o zaman da burcunu Aslan olur.

TEMMUZ AYI DOĞANLARIN BURCU NEDİR? (GÜN GÜN)

Temmuz ayında doğanların burcunu gün gün sizlere aktaralım. Özelliklere günlere göre çok karışıklık olabiliyor. Karışıklığı gidermek adına gün gün açıkça yazmak istiyoruz.

1 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

2 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

3 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

4 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

5 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

6 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

7 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

8 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

9 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

10 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

11 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

12 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

13 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

14 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

15 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

16 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

17 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

18 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

19 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

20 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

21 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

22 Temmuz günü doğanların burcu : Yengeç

23 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

24 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

25 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

26 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

27 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

28 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

29 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

30 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

31 Temmuz günü doğanların burcu : Aslan

Yengeç burcu

YENGEÇ BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

22 Haziran ve 22 Temmuz tarihleri arasında doğanlar Yengeç burcuna aittir. Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer almaktadır.

Yengeç burcunun içerisinde bulunan yıldızlardan en popüleri ve en çok bilineni "Asellus Australlis" yıldızıdır. Bu yıldız 2007 yılına yaklaşık 136 ışık yılı uzaklıktadır. Bulutsuz küme halinde bulunan "Praesepe" yerküreye en yakın olanıdır. Yengeç burcu olan insanlar, gücünü Ay'dan alır. Yengeç burçları en güçlü zamanı Ay'ın dolunay halinde olduğu zamandır. Yengeç burcunun diğer özellikleri ve yıllık yorumu aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : Yengeç

Doğum Tarihleri : 22 Haziran - 22 Temmuz

Takımyıldızı : Yengeç

Zodyak Elementi : Su

Zodyak Dörtlüsü : Öncü

Zararlı Konum : Satürn

Etkili Gezegeni : Jüpiter

YENGEÇ BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars hem de Satürn geri gitmeye başlayacak. Önce Mars'tan bahsedelim; Mars Terazi burcunda geri gidecek ve 20 Mayıs'a kadar etkilerini gösterecek.

Mars haritanızın 4. Evinde geri gidecek. Bu alan, yuva, aile, yerleşimi gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir. Ev almak-satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer bayansanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak payda da buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir, isteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz.

Bu geri gidiş döneminde atalarınız, kökleriniz soy ağacınız hakkında derin araştırmalar yapabilirsiniz. Ev içinde marsyen noktalarda (Şofben, kombi, ocak, doğalgaz hattı…vb) teknik bir takım sıkıntılar, arızalar baş gösterebilir. Ya da satın aldığınız, kiraladığınız evlerde bu tarz sorunlarla sık sık karşılaşabilirsiniz. Kardeşlerinizin finansal sıkıntıları baş gösterebilir. Para ile ilgili iletişimde, konuşmalarda stresli durumlar oluşabilir.

3 Mart'ta Satürn'de geri hareket edecek

Akrep burcunda ve 22 Temmuz'a kadar sürecek. 5. Evinizde geri gidecek olan Satürn; aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar düşünebilirler veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil eğer doğduğunuz anda Satürn'ünüz geri gitmiyor ise.

Çocukları olanlar için ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönem. Fakat yeri geldiğinde "hayır" demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli.

15 Nisan'da Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 4. Evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu tutulma zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu tutulma zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz.

Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuzdan çıkıp artık Aslan burcuna geçiş yapacak. bu tarih itibari ile 1 senelik süreçte; 2. Evinize giren Jüpiter; finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Size finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zararda getirebilir.

Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. "Ben harcayayım ki gelsin" mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Para kazanmak için çokça seyahatlere çıkmanız gerekebilir veya uzak yerlerdeki kişiler, yabancılarla irtibat halinde olabilirsiniz. Ticarete atılabilir, yatırımlarınızı değerlendirebilir, ev sahibi olabilmek adına planlar yapabilirsiniz.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 10. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticililerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

23 Ekimde Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız yengeçler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Aslan burcu

ASLAN BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aslan, (Latince: Leo) zodyakta yer alan bir burç. Aslan takım yıldızının 22 Temmuz-23 Ağustos arasında doğan insanları etkilediğine inanılır. 22 Temmuz ve 23 Ağustos tarihleri arasında doğanların burcu Aslan burcudur.

Zodyak Sembolü : Aslan

Doğum Tarihleri : 22 Temmuz - 23 Ağustos

Takımyıldızı : Leo

Zodyak Elementi : Ateş

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Güneş

Zararlı Konum : Uranüs

Etkili Gezegeni : Plüton

ASLAN BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta Mars ve Satürn geri hareketine başlayacak Terazi burcunda ve 20 Mayıs'a kadar etki edecek bu geri hareket 3. Evinde geri gidecek.

3. Ev genel olarak yazışma, iletişim, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitim ile ilgilidir. Mars'ın gerilemesi demek bu saymış olduğum alanlarda türlü gecikmeler, motivasyonu düşürücü gelişmeler, enerjinizi bu alanlarda yeteri kalitede kullanabilmekte sorunlar çıkartabileceğine işaret etmekte.

Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Eğer bir web sitesi sahibi iseniz siteniz bu geri gitme döneminde saldırıya maruz kalabilir, çökme tehlikesi geçirebilir, bilgilerinizi yedeklemenizde yarar var.

Bunun yanı sıra yakın çevreniz ile ilişkilerde gerginlikler, hatalı bilgiler, dedikodular yüzünden canınız bir parça sıkılabilir. Satürn'de 22 Temmuz'a kadar geri hareket edecek akrep burcunda. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn 4. Evinizden geçmekte.

Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik,evraksal gecikmeler yaşanabilir gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olara yansıtmakta zorlanabilirsiniz.

Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise; daha önce almayı planladığınızi, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.

Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. 29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

16 Temmuz'da ise bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni Jüpiter burcunuza geçiş yapacak ve tam bir sene boyunca burcunuzda hareket edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın.

Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pekte kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz.

Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır.

Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Bazılarınız toprak ve toprakla ilgili konulara yönelebilirler. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bol bol seyahat geliyor hayatınıza tek yapmanız gereken harekete geçmek. Bu seyahatler uzak ülkelere olabilir. Kişisel farkındalığınızın artacağı bir süreç.

Kişisel gelişiminize çok daha önem vermeye başlıyorsunuz. 8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 9. Evinizde gerçekleşecek; uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır.

Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. 23 ekimde ise akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir.

Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu tutulma sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir.