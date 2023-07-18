Yenilenen Peugeot 508 Türkiye'de: Fiyatı ve özellikleri!

Yeni Peugeot 508, Türkiye'de satışa çıktı. Biz de haberimizde yeni Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı dahil tüm bilgileri paylaşıyoruz.

Ülkemizde uzun süredir satış yapan ve özellikle geçtiğimiz yıllarda yenilenen tasarımıyla bir üst seviyeye hitap etmeye başlayarak marka imajını yükseltmeyi başaran Peugeot, sevilen modelini yeniledi. İşte yeni Peugeot 508 teknik özellikleri ve fiyatı…

Yeni Peugeot 508 özellikleri ve fiyatı!

D Segmenti'nde Peugeot'yu temsil eden 508, 2023 itibarıyla yenilenmesinin ardından Türkiye yollarıyla

buluşmaya başladı. Tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, Allure donanımında 1 milyon 770 bin TL'den, GT donanımında 1 milyon 968 bin TL'den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.

Verimlilik ve performansın simgelerinden BlueHDI 130 turbo dizel motor ve EAT8 otomatik şanzıman ile Fransa'daki Mulhouse Fabrikası'nda üretilen yeni Peugeot 508, sportif ve dinamik bir siluete sahip araç arayanlara hitap etmeye devam ediyor.

Yeni Peugeot 408'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Türkiye'de sedan karoserinde, yeni bir dinamik ve sportif silüet sunan 508, Peugeot ürün gamındaki

tepe noktasındaki konumunu koruyor. Ön cephe daha fazla dinamizm ortaya koyarken, markanın yeni

logosu da farklı bir boyut kazandırıyor.

Yeni 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda ince Matrix LED farlara entegre edilmiş durumda. Arkada yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor.

İç mekanda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor.

508, 2793 mm'lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve

1403 mm yüksekliğe sahip. Izgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor.

Yeni 508'deki Peugeot i-Cockpit daha da fazla teknoloji sunuyor. 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü

merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni Peugeot i-Connect Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji

deneyimi sağlıyor.

Yeni 508'ler, sürüş keyfi ve konforu açısından Peugeot'nun gelmiş olduğu en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Elbette güvenlik ve huzur sağlayan sürüş destek sistemleriyle otomobil tamamlanıyor. Diğer önemli özellikler de şu şekilde:

Gece Görüşü:

Sürücüyü, uzun far menziline girmeden şeritteki olası bir hayvan, yaya veya bisikletliye karşı uyarıyor.

Yarı Otonom Sürüş Seviye 2:

Dur Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve Şeritte Kalma Asistanı'ndan oluşan sistem, 0 km/s'den itibaren kullanım özellikleriyle konfor sağlıyor.

HD Kameralar:

Allure'da 2 kamera ile 180 derece, GT donanımında ise 4 kamera ile 360 derecelik görüş desteği ve park yardımı sağlanıyor.