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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da Ax-3 misyonunun uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. Gezeravcı, ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, tarihi uçuş öncesi ailesiyle vedalaştı.

TARİHİ UÇUŞA SAATLER KALDI

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu ve önceki gün iptal edilip bugüne ertelenen Ax-3 misyonunun uçuşuna saatler kaldı. Uçuşun TSİ 00: 49'da yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

UZAY ARACINA BİNMEDEN ÖNCE AİLESİYLE VEDALAŞTI

Alper Gezeravcı tarihi uçuş için ABD'de uzay aracına binmeden önce ailesiyle vedalaştı. Gezeravcı'nın yanında annesi ve babasının olduğu görüldü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

AİLESİNE UZAKTAN EL SALLAYARAK VEDA ETTİ

Alper Gezeravcı ve ekipteki diğer astronotlar, uçuştan günler önce güvenlik nedeniyle karantinaya alındı. Gezeravcı, karantinada olduğu için ailesine uzaktan el sallayarak veda etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 1979'da Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. Babasının mesleği nedeniyle büyürken Türkiye'nin farklı illerinde yaşadı. Axiom Space'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Gezeravcı, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yapan Gezeravcı, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip. Ayrıca Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

Gezeravcı, son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak Adana'daki 10'uncu Üs Komuta Birimi'ne atandı. Filonun standardizasyonu ve değerlendirilmesi, tüm eğitim dokümanlarının Hava Kuvvetleri standartlarına göre düzenlenmesi, tüm F-16 ve KC-135R pilotlarının kontrol uçuşları öncesinde sınavlarının yapılması ve filo dokümantasyon standartlarının denetlenmesinden sorumluydu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

ALPER GEZERAVCI UZAYDA HANGİ GÖREVLERİ İCRA EDECEK?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ailesiyle böyle vedalaştı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Teknoloji

Alper Gezeravcı Uzay Teknoloji Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

misyon aşağı misyon yukarı neredeyse misyoner yapacaksınız Türkçe anlamı görev olan kelimeyi kullansanıza emeklilere yok ama uzaya harcayacak çerez parası çok

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