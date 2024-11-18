Türk bilim insanları cep telefonlarını şeker ölçere dönüştüren cihaz geliştirdi

Türk bilim insanları bir ilke imza attı. Şeker hastalarının cep telefonlarıyla kan şekeri ölçümü yaparak anlık verileri paylaşabileceği bir cihaz geliştirildi. Cihaz, aynı zamanda TEKNOFEST kapsamında ödüle de layık görüldü.

5 ÜNİVERSİTEDEN BİLİM İNSANLARI BİR ARAYA GELDİ

Şeker hastalığının takibinde kritik öneme sahip olan kan şekeri ölçümünü anlık verilerle, doğru ve pratik olarak hasta ve doktoruna ulaştırmayı sağlayacak bir teknoloji geliştirmek üzere bir araya gelen İzmir'deki 5 üniversiteden bilim insanlarının 2023'te başladıkları projede prototip aşamasına gelindi.

TÜBİTAK'ın da destek verdiği çalışmayla parmaktan alınan kandan şeker ölçümü yapabilen "glukometre probu" geliştiren bilim insanları, bu cihazın cep telefonu şarj girişine takılması yoluyla ölçüm verilerini uygulama üzerinden hastane ya da doktora anlık gönderme seçeneği sunuyor.

TEKNOFEST'TEN ÖDÜL

Patent başvurusu yapılan cihaz, TEKNOFEST 2024 Akdeniz'de "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde ikincilik ve "en iyi sunum" ödüllerine layık görüldü.

"ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARININ TAŞINABİLİR OLMASINI HEDEFLEDİK"

Şeker hastalarının yaşam kalitelerini arttırmak için bu teknolojiyi geliştirdiklerini anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, "Şeker ölçüm cihazlarının taşınabilir olmasını ve şeker hastalarının cep telefonu ya da akıllı saatini kan şekeri ölçer hale getirmeyi hedefledik." dedi. Besen, cihazın prototip aşamasında olduğunu, laboratuvar testleri ve izin süreçlerinin ardından kullanıma sunulacağını aktardı.

HASTA VERİLERİ UYGULAMA ÜZERİNDEN ANLIK OLARAK GÖRÜLEBİLECEK

DEÜ Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ise sağlık profesyonellerinin bu cihaz sayesinde takip ettikleri hastanın verilerini uygulama üzerinden anlık olarak görebildiğine dikkat çekti. "Entegre edilebilir glukometre probu" cihazını geliştiren ekipte Doç. Dr. Dilek Büyükkaya Besen, Araştırma Görevlisi Merve Dervişoğlu ve uzman hemşire Merve Günbaş'ın yanı sıra Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Er ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yalın Kılıç da görev aldı.