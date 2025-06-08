Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Elon Musk ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında son dönemde tansiyon iyice yükselirken, bu kez sahneye Elon Musk'ın babası Errol Musk çıktı. 79 yaşındaki Errol Musk, oğlunun Beyaz Saray'daki deneyimi nedeniyle travma yaşadığını ve Trump'a destek vermekten pişman olduğunu söyledi.

Moskova'dan Dikkat Çeken Çıkış

Errol Musk, bu dikkat çeken açıklamaları Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptı. Burada, Rus lider Vladimir Putin'e yakın isimlerin organize ettiği bir forumda konuşmaya hazırlanan Errol Musk, oğlunun Washington'daki siyasi savaşın içinde yıprandığını ve artık pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Bilindiği gibi, Elon Musk geçmişte Trump'ın seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışta bulunmuş, hatta bir dönem danışmanlık yapmıştı. Ancak Trump'ın ekonomi politikalarına ve özellikle vergi tasarılarına karşı çıkan Musk, bu süreçte eski başkanla ters düşmeye başladı. Musk'ın sosyal medya platformu X'te Trump'ı, pedofili skandallarına adı karışan Jeffrey Epstein ile ilişkilendirmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu paylaşım kısa sürede silinse de Beyaz Saray iddiaları reddetti. Trump ise geçtiğimiz günlerde, Elon Musk ile yollarını tamamen ayırdığını açıkladı.

"Evlilik Gibi Bozuldu"

Tüm bu gelişmelerin ardından Rusya'da konuşan Errol Musk, oğlunun Beyaz Saray'da yaşadıklarını "bozulan bir evliliğe" benzetti. "Elon şu an pişmanlık duyuyor gibi görünüyor," diyen baba Musk, oğlunun uzun süredir yoğun stres altında olduğunu söyledi.

"Trump kazanacak. Elon bir hata yaptı. Ama bu onun yorgunluğundan, aylarca süren baskıdan kaynaklandı. Şu anda birbirleriyle savaşıyorlar çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar," diye konuştu.

Errol Musk ayrıca, oğlunun ABD siyasetinde tecrübesiz olduğunu, hala öğrenme aşamasında olduğunu söyledi. Putin'e yakın medya kuruluşlarına verdiği röportajda, "Siyaset, ne altı belli ne de kenarı olan bir yüzme havuzu gibi. Elon, mantıklı olanın doğru olduğunu düşünüyor ama siyaseti mantığa oturtmak mümkün değil. Bunu daha kimse başaramadı," ifadelerini kullandı.

Putin'den Musk'a Açık Kapı

Elon Musk ile Trump arasındaki kriz sürerken, Kremlin'e yakın çevrelerden de dikkat çeken mesajlar geldi. Rus yetkililer, Musk'a siyasi sığınma teklifinde bulundu. Hatta Putin'in ideoloğu Alexander Dugin'in de içinde olduğu bir grup, Musk'a " Rusya'da tam yaratıcı özgürlük ve sadık dostlar" vaat etti.

Bir başka teklif de eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'den geldi. Medvedev, Musk'ın projelerine destek verilebileceğini ve Starlink hisselerinin takas aracı olabileceğini esprili bir dille duyurdu: "Çocuklar, kavga etmeyin!"

Errol Musk da Moskova'daki ilk ziyaretinde Rus başkentini övdü ve "Bu şehir bana Antik Roma'yı hatırlatıyor, çok etkileyici," dedi. Moskova'nın dışarıdan göründüğü gibi olmadığını, halkın mutlu ve güvende hissettiğini dile getirdi.