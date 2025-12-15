Trafik derdine son! Uçan elektrikli otomobil gelecek yıl yollarda

ABD merkezli teknoloji girişimi Alef Aeronautics, hem karayolunda ilerleyebilen hem de dikey olarak havalanabilen elektrikli aracıyla ulaşım anlayışını kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

Model A adı verilen araç, klasik otomobil formunu uçuş teknolojisiyle birleştirerek trafikte yaşanan sıkışıklığa alternatif bir çözüm sunuyor.

TRAFİK DERDİNE SON

Şirketin geliştirdiği Model A, normal bir otomobil gibi yolda ilerleyebiliyor ancak ihtiyaç duyulduğunda üzerindeki gizli pervaneler devreye girerek aracı havaya kaldırıyor. Böylece sürücüler, yoğun trafikte beklemek yerine doğrudan havalanarak yollarına devam edebiliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATICI

Alef Aeronautics CEO'su Jim Dukhovny, projenin amacının yalnızca uçan bir araç üretmek değil, bu teknolojiyi uzun vadede geniş kitleler için erişilebilir hâle getirmek olduğunu belirtti. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Dukhovny, aracın şu an için ön sipariş fiyatının yaklaşık 235 bin sterlin (yaklaşık 13 milyon 425 bin TL)seviyesinde olduğunu, bunun da Model A'yı lüks otomobil sınıfına yerleştirdiğini ifade etti.

MALİYETLERİ CİDDİ BİÇİMDE DÜŞECEK

Ancak şirketin asıl hedefi, seri üretime geçildiğinde maliyetleri ciddi biçimde aşağı çekmek. Dukhovny'ye göre yüksek hacimli üretim sayesinde Model A'nın fiyatı ilerleyen yıllarda 25 bin sterlin yaklaşık 1 milyon 430 bin TL)seviyelerine kadar gerileyebilir. CEO, kullanılan teknolojinin sanıldığı kadar karmaşık olmadığını ve kitlesel üretimin fiyatları düşüreceğini vurguladı.

KARADAYKEN HIZI 2'YE KATLANIYOR

İki kişilik olarak tasarlanan elektrikli araç, karbon fiber gövdesi sayesinde hem hafif hem de dayanıklı bir yapıya sahip. Açıklanan teknik bilgilere göre Model A, havadayken saatte 177 kilometre, yerde ise teorik olarak saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak yasal düzenlemeler nedeniyle karadaki hızın 40–56 kilometre aralığında sınırlandırılması planlanıyor.

KONTROL MEKANİZMASI DRONLARA BENZER

Uçuş sistemi, aracın ön ve arka bölümlerine yerleştirilen bağımsız pervanelerle sağlanırken, karada her tekerlek için ayrı motorlar kullanılıyor. Şirket, uçuş kontrol mekanizmasının dronlara benzer şekilde tasarlandığını ve aracın kullanımının kısa bir eğitimle öğrenilebileceğini iddia ediyor.

HEDEF: 2026'DA SERİ ÜRETİME GEÇMEK

Alef Aeronautics, Model A'yı 2026 yılının sonuna doğru seri üretime sokmayı hedefliyor. Eğer planlar hayata geçerse, uçan otomobiller ilk kez günlük yaşamın bir parçası hâline gelebilir.