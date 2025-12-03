Spotify 2025 yılının özetini açıkladı! İşte en çok dinlenenler

Spotify, "2025 Yılın Özeti (Wrapped)" kapsamında yılın en çok dinlenen sanatçılarını, şarkılarını, albümlerini ve podcast'lerini duyurdu. Şirket ayrıca kullanıcıların yıl boyunca oluşturduğu dinleme alışkanlıklarına göre hazırlanan kişiselleştirilmiş Wrapped deneyimini de erişime açtı.

2025'İN EN ÇOK DİNLENEN SANATÇISI: BLOK3

Bu yıl Spotify Türkiye listelerinin zirvesinde BLOK3 yer aldı. Ünlü rapçi, yalnızca yılın en çok dinlenen ismi olmakla kalmadı; aynı zamanda 2025'in en çok dinlenen şarkısına da imza attı. BLOK3'yi en çok dinlenen sanatçılar sıralamasında Ati242 izlerken, ilk beşte Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 yer aldı.

YILIN ŞARKISI: SEVMEYİ DENEMEDİN

2025'in en çok dinlenen şarkısı BLOK3 imzalı "Sevmeyi Denemedin" oldu. Semicenk'in "Sen Kaldın" adlı şarkısı ikinci sırada yer alırken, BLOK3 & Ati242'nin "Keşke" adlı ortak çalışması üçüncü oldu. Listede Era7capone – Poizi – SNOW'un "Sonbahar"ı ve Dedublüman & Aleyna Tilki'nin "Sana Güvenmiyorum" şarkısı da üst sıralarda yer aldı.

İLK 100 ŞARKININ 98'İ YERLİ

Spotify verilerine göre Türkiye'de yerli müzik dinlenmeleri geçen yıla göre yüzde 10'un üzerinde arttı. 2025'te en çok dinlenen ilk 100 parçanın 98'i yerli şarkılardan oluştu.

EN ÇOK DİNLENEN KADIN ŞARKICI UNVANI BİR KEZ DAHA SEZEN AKSU'NUN

Yerli kadın sanatçıların listelerdeki görünürlüğü son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. 2021'e kıyasla üst sıralarda yer alan kadın sanatçı sayısı yüzde 90'dan fazla artış gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sezen Aksu, Spotify'da en çok dinlenen kadın şarkıcı unvanını korudu. Rap ağırlıklı listede Aksu'yu, Gülşen, Hande Yener ve Ebru Gündeş izledi. Manifest grubu ise listenin beşincisi oldu ve yılın en çok paylaşılan sanatçısı seçildi.

ALBÜM LİSTELERİNDE ZİRVEDE RAP VE NOSTALJİ VAR

2025'in en çok dinlenen albümü, geçen yıl olduğu gibi Ati242'nin "Manifesto"su oldu. Onu Manifest'in "Manifestival" albümü takip etti. BLOK3 – "Obsesif", Lvbel C5 – "Sözde Kimseler Sevmiyor" ve Melike Şahin – "Akkor" ilk beşte yer aldı. Bu yıl nostalji rüzgârı da dikkat çekti. Yaşar'ın "Divane" albümü, Bengü'nün "İkinci Hal"i ve Kenan Doğulu'nun "Festival" albümü de Top 10'a girmeyi başardı.

DÜNYADA ZİRVE: BAD BUNNY

Spotify'ın global listesinde 2025'in en çok dinlenen sanatçısı 19,8 milyar dinlenmeyle Bad Bunny oldu. Taylor Swift ikinci sırada yer alırken; The Weeknd, Drake ve Billie Eilish ilk beşi tamamladı. Dünya genelinde yılın en çok dinlenen şarkısı ise Lady Gaga & Bruno Mars'ın 1,7 milyarı aşan dinlenmeye sahip "Die With A Smile" parçası oldu.

TÜRKİYE'DE YILIN PODCAST'İ: ORTAMLARDA SATILACAK BİLGİ

2025'te Türkiye'de en çok dinlenen podcast "Ortamlarda Satılacak Bilgi" oldu. Onu "Kendine İyi Davran" ve "Hayalhanem" takip etti. "Meksika Açmazı" dördüncü, "Merdiven Altı Terapi" beşinci sırada yer aldı.

WRAPPED 2025'TE YENİ ÖZELLİKLER

Spotify kullanıcıları, 2025 Yılın Özeti deneyimine iOS ve Android uygulamalarındaki ana sayfa bölümünden ulaşabiliyor. Bu yıl Wrapped'a "Dinleme Yaşı", "En Çok Dinlenen Albümler", "Fan Liderlik Tablosu" ve arkadaşlarla rekabet sunan yeni "Wrapped Party" gibi özellikler eklendi.