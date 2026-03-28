İran: ABD askerlerinin Dubai'deki sığınakları tespit edilerek füzelerle vuruldu

İran, ABD askerlerinin Dubai'deki sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, ABD askerlerinin bölgedeki üslerinin birçok kez vurulması nedeniyle üslerden çıkıp otellere veya sığınaklara taşındığını savunan Zülfikari, "Son saatlerde, (ABD askerlerinin) Dubai'de saklandıkları iki sığınak tespit edildi. Bunlardan ilki 400'den fazla, ikincisi ise 100'den fazla kişinin bulunduğu sığınaklardı. Her iki yer de İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin cesur askerlerinin hassas füzeleri ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda ağır kayıplara neden oldu." ifadelerini kullandı.