İran: ABD askerlerinin Dubai'deki sığınakları tespit edilerek füzelerle vuruldu

İran, ABD askerlerinin Dubai'de bulunan sığınaklarının tespit edilerek füzelerle vurulduğunu iddia etti. İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, sığınaklarda çok sayıda askerin bulunduğunu belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, ABD askerlerinin bölgedeki üslerinin birçok kez vurulması nedeniyle üslerden çıkıp otellere veya sığınaklara taşındığını savunan Zülfikari, "Son saatlerde, (ABD askerlerinin) Dubai'de saklandıkları iki sığınak tespit edildi. Bunlardan ilki 400'den fazla, ikincisi ise 100'den fazla kişinin bulunduğu sığınaklardı. Her iki yer de İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin cesur askerlerinin hassas füzeleri ve insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda ağır kayıplara neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Haberler.com
500

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Beklenen oldu!

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı