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Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü

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Türkiye'nin en geniş kapsamlı haber platformu Haberler.com, 11. Altın Palmiye Ödülleri'nde 'Yılın Haber Portalı' ödülüne layık görüldü. Zorlu Center'da düzenlenen törende, halk oylamasıyla belirlenen ödüller sahiplerini buldu. Oylamada 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Haberler.com, güncel, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla sektördeki lider konumunu perçinledi. Ödülü, Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur aldı.

Bu yıl 11'inisi düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede Haberler.com da "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldü. Etkinlikte 5 kategoride ödüller dağıtıldı ve 2 milyon 309 bin oy ile halk oylaması yapıldı. Usta sanatçılar performansları ile geceye renk kattı.

Türkiye'nin en geniş kapsamlı haber platformu Haberler.com, bir kez daha başarısını tescilleyerek "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldü. Bu yıl 11'inisi düzenlenen Golden Palm Awards & Altın Palmiye Ödül Töreni'nde ödüller halk oylaması ile sahiplerini buldu. Zorlu Center'da bulunan Raffles Hotel'de düzenlenen törene kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.

Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü

2 Milyon 309 Bin Oy Kullanıldı

Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen oylamada 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Hem halkın tercihi hem de jüri özel ödülleriyle kazananlar belirlendi.

Başarıya Doymayan Platform: Haberler.com

Türkiye'deki dijital medyanın öncülerinden olan Haberler.com, güncel, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla yıllardır okuyucularının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. "Yılın Haber Portalı" ödülü, platformun sektördeki lider konumunu perçinlerken, haber içeriği ve güvenilirliğiyle de örnek bir yapı oluşturduğunun altını çiziyor.

Haberler.com, aldığı bu prestijli ödülle halkın güvenini ve takdirini bir kez daha kazandı. Ödülü, Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a verildi.

Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü

Haberler.com, Halil Ergün'e Ödülünü Takdim Etti

Törenin unutulmaz anlarından biri, usta oyuncu Halil Ergün'ün Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldüğü an oldu. Türk sinema ve televizyonunun duayen ismi Ergün'e bu anlamlı ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur tarafından takdim edildi. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Halil Ergün, ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmada sanat hayatına dair önemli anıları ve duygularını paylaşarak davetlilere unutulmaz bir an yaşattı.

Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü

Bayhan ve Norm Ender'in Şarkıları Geceye Renk Kattı

Etkinlikte Bayhan ve Norm Ender de sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayhan son zamanların popüler şarkısı 'Tiryakinim' şarkısını; Norm Ender de 'Parla' şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte sanatçıların sahne performansları beğeni topladı. Murat Yıldırım, Gonca Vuslateri, Norm Ender, Oktay Kaynarca, Gülben Ergen gibi isimlerin katıldığı gecede davetliler unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Organizasyonun mimarı iş insanı Nedim Delibaş etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Nedim Delibaş 11'inci kez altın palmiye ödül törenini düzenlediklerini belirtti. Delibaş, "Bu yıl tören 'Çocuğa ve Kadına Dokunma' mottosuyla gerçekleşti. Sosyal sorumluluk ile güncel yaşamı bir araya getirerek önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bugün insanları bir araya getirmek çok zor. Sosyal medyaya, etrafımıza bakınca insanların çok gergin olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür etkinlikler toplumsal mesaj verme adına çok önemli" diye konuştu.

Ödül sahiplerinin belirlenme süreci hakkında da bilgi veren Delibaş, "2 milyon 309 bin tekil oy kullanıldı. Halk oylamasıyla gerçekleşen ödüllerin yanında jüri özel ödülleri de var. Şu an sayısız ödül töreni yapılıyor. Biz kendimizi ayrı tutmak için kurumsal bir yol izliyoruz. Her yıl yaptığımız törenleri geliştiriyoruz bir sonraki sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Şeffaf bir şekilde organizasyonu düzenledik. 11. Altın Palmiye Ödülleri'nin Türkiye'ye barış, kardeşlik ve dostluk mesajları vermesini bekliyoruz" dedi.

Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü

Gecede ödül alanlar şu şekilde sıralandı:

Yılın yarışma programı - Oktay Kaynarca 'Kim milyoner olmak ister'

Yılın en iyi kadın dram oyuncusu - Gonca Vulsateri

Yılın en iyi dram erkek oyuncusu - Aras Bulut İynemli

Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu - Barış Baktaş

Yılın reklam filmi - Fuzul Ev - Murat Yıldırım

Yılın iş kadını - Görkem Kiremitçi

Yılın kadın dizi oyuncusu - Yağmur Yüksel

Yılın şarkısı - Bayhan 'Tiryakinim'

Yılın yazarı - Celal Şengör

Yaşam boyu başarı ödülü - Halil Ergün

Yılın erkek rap sanatçısı - Norm Ender

Yaşam boyu onur ödülü - Özkan Uğur

Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü

Yılın Ceo'su - Enes Örer

Yılın kurumsal markası - Üstün Teknik AŞ.

Yılın Haber Portalı - HABERLER.COM

Türkiye'nin en iyi şehir oteli - Raffles Otel İstanbul

Yılın sosyal sorumluluk projesi - 'Çocuklar Gülsün Diye'

Yılın tekstil markası - Giotelli

Yılın genç iş insanı - Faruk Koç

Yılın kozmetik markası - Bioterra

Yılın gayrimenkul markası Arsey investment

Best Resindence operatör ödülü - Uğur Talayhan 'Rotana Hotel's'

Yılın tasarım ödülü - Royal Forklift

Yılın teknoloji ödülü - Royal Forklift

Yılın performans ve dayanıklılık ödülü - Royal Forklift

Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Teknoloji
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