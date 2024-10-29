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Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti

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ABD Donanması'nın 50 yıldır kullandığı, 'Yüzen Araç Platformu' olarak adlandırılan FLIP gemisi, bilim dünyasına benzersiz katkılarıyla tanındı. 108 metrelik bu geminin en dikkat çekici özelliği, yatay konumdan 90 derece dönerek dikey konuma geçebilmesiydi. Bu dönüşüm, gemi içerisindeki tüm donanımın bu dönüşüme uygun şekilde tasarlanmasıyla mümkün hale gelmiştir. 1962'de üretilen ve birçok önemli araştırmaya ev sahipliği yapan bu eşsiz gemi, 2023'te emekliye ayrıldı ve Meksika'ya gönderildi.

ABD Donanması'nın 50 yıldan fazla kullandığı FLIP adlı araştırma gemisi, bilim dünyasının en ilginç buluşlarından biri olarak tarihe geçti. Teknik adı "Yüzen Araç Platformu" olan bu 108 metrelik gemi, en dikkat çekici özelliği sayesinde bilimsel araştırmalara benzersiz katkılar sağladı.

FLIP'in en şaşırtıcı özelliği, denizde normal bir gemi gibi yatay durabilmesinin yanı sıra, istenildiğinde 90 derece dönerek dikey konuma geçebilmesiydi. Bu dönüşüm, gemideki hidrolik sistemler ve özel balast tankları sayesinde yaklaşık 30 dakika içinde gerçekleşiyordu.

Geminin içindeki her şey - jeneratörlerden tuvaletlere kadar tüm donanım - bu dönüşüme uygun olarak tasarlanmıştı. Daha da şaşırtıcı olan, geminin içinde insanlar varken bile bu dönüşümü güvenle gerçekleştirebilmesiydi.

FLIP, bir seferde 11 araştırmacı ve 5 mürettebat ile 30 gün boyunca kesintisiz araştırma yapabiliyordu. Dikey konuma geçtiğinde, 90 metre derinliğe kadar okyanus verisi toplayabilen sensörleriyle, dalgalı denizlerde bile stabil bir araştırma platformu olarak görev yapıyordu.

1962'de üretilen ve okyanus dalgaları, hava-deniz etkileşimi ve su altı ses dalgaları gibi konularda önemli araştırmalara imkan sağlayan bu eşsiz gemi, Ağustos 2023'te emekliye ayrıldı ve sökülmek üzere Meksika'ya gönderildi.

Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti

Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti

Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti

Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti

Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Teknoloji

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