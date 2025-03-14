Boğaziçi Business Academy tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Boğaziçi Yetenek Zirvesi, ' Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek' temasıyla gerçekleşti.

Stratejik sektörlerin önde gelen temsilcilerini buluşturan zirve, yapay zekanın global etkisini tüm yönleriyle masaya yatırdı.

Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda yetenek yönetiminden liderlik eğitimine, Ar-Ge yatırımlarından dijital dönüşüme uzanan konular derinlemesine ele alınırken hem öğrencilere hem de profesyonellere geleceğin trendlerini yakından tanıma fırsatı sunuldu.

"Geleceğin lider adaylarına platform sağlıyoruz"

Boğaziçi Yetenek Zirvesi'nin açılış konuşmasını Boğaziçi Business Academy Yönetim Kurulu Üyesi Fehim Paluluoğlu gerçekleştirdi.

Dünya hızla dönüşürken, liderlik becerilerine sahip ve değişimi yönetebilecek genç yeteneklere ihtiyacın giderek arttığını belirten Paluluoğlu, "Biz de Boğaziçi Business Academy olarak, Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle düzenlediğimiz zirvede, önde gelen şirketlerle öğrenci ve yeni mezunları buluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece hem günümüzün teknolojik ve kurumsal dinamiklerini derinlemesine tartışmak hem de geleceğin lider adaylarını doğru yönlendirmek için verimli bir platform oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni sanayi devriminde yapay zeka dönemi

Zirvenin ikinci konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Coşkun, "yeni sanayi devrimi" adıyla anılan bu sürecin hızla dijitalleştiğini ve öğrencilerin farklı eğitimlerle kendilerini yenilemelerinin bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

Coşkun, "Liderlik takım çantamızı sürekli yeniliyor hem öğrencilerimize hem de profesyonellere dijital dönüşüm alanında mikro yetkinlikler kazandırıyoruz. Bu zirve aracılığıyla yeni programlar geliştirerek liderlik ve teknoloji odaklı eğitim fırsatlarını da genişletmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Coşkun açıklamalarında Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü ile Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) daha fazla katma değer sağlayacak eğitimlere olanak tanıdığını da sözlerine ekledi.

"Yapay Zeka, Elektriğin İcadı Kadar Köklü Bir Dönüşüm!"

Teknolojiye Yön Veren Liderler temasıyla gerçekleşen oturumda yapay zekanın dönüştürücü etkisine vurgu yapan Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, bu durumun yetenek yönetiminden organizasyonel verimliliğe kadar birçok alanı doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

Savunma sanayisinde hem kurumsal hem de küresel bilgi akışının yapay zekayla ciddi şekilde dönüşeceğini belirten Karataş, bu doğrultuda yapay zekayı kullanabilen çalışan profilinin çok önem kazanacağının altını çizdi.

Karataş, "Savaş doktrinleri ve harekât ortamları giderek akıllı, birbirine bağlı, dağıtık ve dijital hâle geliyor. Beşinci nesil uçaklardan, altıncı nesil konseptlere geçerken, yapay zeka çok daha belirleyici olacak" dedi.

Savunma sanayisindeki aktif projelerden de bahseden Karataş, "Yüzün üzerinde proje yürütüyoruz. Sektörde 90 bini aşkın kişi istihdam ediliyor ve hatırı sayılır bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin önemli bölümü Ar-Ge aşamasında ve tümünde yapay zeka entegrasyonu hedefleniyor; çünkü geliştirdiğimiz sistemler ancak 5-6 yıl sonra sahaya çıkacak, o zamanki koşulları şimdiden simüle etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Optimizasyon, lojistik, kuantum teknolojileri ve makine öğrenmesiyle birlikte savunma alanında çok daha kapsamlı algoritmalar gündeme geleceğini de kaydeden Hakan Karataş, geçmişte yapılan bir çalışmada, önümüzdeki yıllarda yapay zekanın kullanım oranlarının yüzde 20'lerden yüzde 40'lara çıkacağının öngörüldüğünü, dünya bu hızla giderse çok daha yüksek oranlar görülebileceğini ekledi

"Korkmak yerine dönüşüme ayak uydurmalıyız"

Zirvedeki konuşmasında yapay zekanın gelip geçici bir trend olmadığını, tıpkı elektriğin icadı kadar köklü bir dönüşüme işaret ettiğini belirten Google Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Eren Kantarlı, "Dünyanın en büyük şirketleri ve devletleri bu alana devasa yatırımlar yapıyor, öyle ki yüz milyonlarca dolardan yarım trilyon dolara uzanan fonlardan söz ediyoruz. Bu kadar büyük bir kaynağın aktığı bir teknolojinin başarısız olma ihtimali neredeyse yok. Elbette insanlar 'İşimizi elimizden alır mı?' diye korkuyor; ama tıpkı 1970'lerde ATM'ler yüzünden bankaların ortadan kalkacağı düşüncesinin gerçeğe dönüşmemesi gibi, her dönüşüm aynı zamanda yeni fırsatlar yaratıyor. Yapay zeka da önümüzde büyük bir potansiyel olarak duruyor; korkmak yerine bu dönüşüme ayak uydurup kendimizi geliştirerek geleceğin avantajlarını yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.

Panellerde gerçek yetenekler ele alındı

Yeni nesil yeteneklerin konuşulduğu Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek ve Yetenek Programları panelinde alanında uzman konuklar deneyimlerini aktardılar. Zirvenin öğrencilerle olan açık oturum bölümünde ise yapay zeka döneminde networking oluşturmak, bağ kurmak ve müşteri yönetimi konularında karşılıklı görüşler ifade edildi.

Yeni nesil yeteneklerin tartışıldığı Yapay Zeka Çağında Gerçek Yetenek ve Yetenek Programları panelinde, alanında uzman isimler deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Zirvenin öğrencilerle gerçekleştirilen açık oturum bölümünde ise yapay zeka çağında network oluşturma, bağ kurma ve müşteri yönetimi konularında interaktif bir ortam sağlandı.

Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay ve HRPeak CEO'su Burhan Koca yapay zeka ile değişen dünyada liderlik ve yetenek yönetimi üzerine sunumlar gerçekleştirdi. Liderlerin ve yöneticilerin bu dönüşüme nasıl adapte olması gerektiği üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Zirvenin devam eden oturumlarında, mezuniyetine yaklaşan öğrenciler için düzenlenen yetenek programları tanıtıldı. Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında Prof. Dr. Oral Cenk Aktaş, mevcut ve planlanan eğitim programları hakkında bilgi verdi. Turkish Technic Yetenek Programı kapsamında İnsan Kaynakları Başkanı Kenan Şahan, Turkcell Genç Yetenek Programı hakkında ise Yetenek Kazanım Müdürü Begüm Şimşek öğrencilere programların detaylarını anlattı.

Zirvenin son oturumunda öğrencilerle interaktif bir açık oturum gerçekleştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi danışmanları Adem Dönmez, Burcu Ertürk ve Aslı Binay Öğün, öğrencilerin oluşturdukları profesyonel ağları nasıl kalıcı ilişkilere dönüştürebilecekleri ve kariyer yolculuklarında nasıl değerlendirebileceklerine dair önemli ipuçlarını paylaştılar.

Açık oturumun ikinci bölümünde Turkcell Global Bilgi Genel Müdür Yardımcıları Hakan Kendirci ve Bahadır Tütüncü, müşteri yönetimi konusundaki tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar. Zirvenin kapanış oturumunda ise Kıdemli Yapay Zeka Araştırmacısı Esma Nafiye Polat, yapay zekanın geleceği üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.