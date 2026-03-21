Araç ikaz lambaları ve anlamları: Gösterge panelindeki ışıklar ve işaretler ne anlama geliyor?

Araç ikaz lambaları gösterge panelinde yer alan ikaz lambaları, sürücüye aracın durumu hakkında önemli bilgiler veren uyarı sistemleridir. Günümüzde bazı ileri teknolojiye sahip araçlar sürücülerle daha gelişmiş yöntemlerle iletişim kurabiliyor olsa da, araçların büyük bir kısmı hâlâ gösterge panelinde yer alan semboller aracılığıyla sürücüyü bilgilendirir. Peki, Araç ikaz lambaları ne anlama geliyor? Gösterge panelindeki ışıklar ve işaretler ne anlama geliyor? Detaylar…

Araçların büyük çoğunluğu hâlâ gösterge panelindeki semboller aracılığıyla sürücüyü bilgilendirir. Bu nedenle aracınızın gösterge panelinde yer alan sembollerin ne anlama geldiğini bilmek, aracın ihtiyaçlarını zamanında fark etmek açısından oldukça önemlidir.

ARAÇ İKAZ LAMBALARI VE ANLAMLARI

Araç ikaz lambalarını doğru yorumlamak; olası arızaları erken fark etmeyi, güvenli sürüşü korumayı ve daha büyük sorunların oluşmasını önlemeyi sağlar. Bu nedenle araba ikaz lambaları ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak her sürücü için gereklidir.

Bu yazıda araç ikaz lambaları şu kategoriler altında incelenmektedir:

  • Uyarı amaçlı araç göstergeleri
  • Güvenlik amaçlı araç göstergeleri
  • Aydınlatma amaçlı araç göstergeleri
  • Ortak araç göstergeleri
  • Gelişmiş araç göstergeleri
  • Dizel araçlardaki ekstra göstergeler

UYARI AMAÇLI ARAÇ GÖSTERGELERİ

Uyarı ışıkları, aracınızda oluşabilecek sorunlara karşı sizi önceden bilgilendirir. Bu lambalar genellikle aracın belirli bir sisteminde arıza veya problem oluştuğunda devreye girer. Uyarılara dikkat edilmezse daha büyük mekanik sorunlar ortaya çıkabilir ve sürüş güvenliği riske girebilir.

1. HARARET İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Hararet gösterge ışığı motor sıcaklığının normalden fazla olduğunu gösterir. Böyle bir durumda aracı durdurup motorun soğumasını beklemek gerekir. Ardından soğutma suyu seviyesi, fanın çalışıp çalışmadığı, radyatör kapağı ve olası su kaçakları kontrol edilmelidir.

2. AKÜ SİSTEMİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Bu gösterge aküde veya alternatörde bir problem olduğunu ifade eder. Araçtaki elektrikli sistemleri (direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma vb.) kapatarak servise gitmeniz önerilir.

3. YAĞ BASINCI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Bu ışık araçtaki yağ basıncının düştüğünü gösterir. Bu durumda yağ seviyesi ve basıncı hemen kontrol edilmelidir.

4. FREN İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Araç çalışırken el freni çekiliyse bu gösterge görünür. El freni indirildiğinde sönmesi gerekir. Sönmüyorsa fren sisteminde hidrolik basınç kaybı veya ana silindirde düşük sıvı seviyesi olabilir.

GÜVENLİK AMAÇLI ARAÇ GÖSTERGELERİ

Araç göstergeleri, sürücüye aracın durumu ve çevre koşulları hakkında bilgi verir. Bu göstergeler güvenli sürüş için önemli bir rol oynar.

1. LASTİK BASINÇ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Lastiklerden en az birinin basıncının düşük olduğunu gösterir.

2. ESC / ESP İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Denge kontrol sisteminin aktif olduğunu gösterir. Sistem aracın kaymasını önlemeye yardımcı olur. Eğer "off" ibaresi varsa sistem devre dışıdır.

3. DİREKSİYON KİLİDİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Direksiyonun kilitli olduğunu ve hareket ettirilemediğini gösterir. Anahtarı kontağa takıp direksiyonu çevirerek kilit açılabilir.

4. DORSE ÇEKİ DEMİRİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Dorse veya römork çekme kancasının kilidinin açık olduğunu gösterir.

5. SERVİS ARIZASI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Araç bakımının yaklaştığını hatırlatan göstergedir. Sürekli yanıyorsa araç bakıma alınmalıdır.

6. YAN HAVA YASTIĞI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Yan hava yastıklarının devre dışı kaldığını veya arızalı olduğunu gösterir.

7. DİREKSİYON İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

EPS sistemi ile ilgilidir. Sistem direksiyonu hızınıza göre sertleştirip yumuşatır. Sürekli yanıyorsa sistemde problem vardır.

8. FREN PEDALI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Fren sisteminde bir arıza olduğunda görünür ve servise başvurulması gerektiğini ifade eder.

9. PARK FRENİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Otomatik vites araçlarda vites park konumuna alındığında görünür.

10. BİLGİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Araçtaki bazı uyarılar hakkında bilgi verir.

11. BUZLANMA İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Dış ortam sıcaklığının çok düşük olduğunu ve yolun buzlanmış olabileceğini gösterir.

12. YAKIT KAPAĞI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Yakıt kapağının açık kaldığını ifade eder.

13. ÇEKİŞ KONTROLÜ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Aracın çekiş kontrol sisteminde bir problem olduğunu gösterir.

14. ELEKTRİKLİ PARK FRENİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Elektrikli park freninde bir sorun olduğunu gösterir.

15. TAKİP MESAFESİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Ön araç ile güvenli takip mesafesinin aşıldığını bildirir.

16. TIKANMIŞ HAVA FİLTRESİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Motora giden hava akışının azaldığını ve hava filtresinin temizlenmesi gerektiğini gösterir.

17. ÇOCUK GÜVENLİK KİLİDİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Çocuk güvenlik kilidinin aktif olduğunu gösterir.

18. KATALİTİK KONVERTÖR İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Egzoz sistemindeki katalitik konvertörde sorun olduğunu gösterir.

19. FREN HİDROLİĞİ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Fren hidrolik seviyesi normalin altına düştüğünde yanar.

20. FREN BALATASI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Fren balatalarının aşındığını ve değiştirilmesi gerektiğini bildirir.

21. FREN LAMBASI İKAZ GÖSTERGESİ

Fren lambalarının çalışmadığını gösterir.

22. OTOMATİK VİTES İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Şanzıman sisteminde bir arıza olduğunu ifade eder.

23. ABS İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Kontak açıldıktan sonra kısa süre yanar ve söner. Uzun süre yanıyorsa ABS sisteminde arıza vardır.

24. 4WD İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

4WD sisteminde bir arıza olduğunu gösterir.

25. HAVA YASTIĞI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Hava yastığı sisteminde sorun olduğunu gösterir.

26. HAVA YASTIĞI DEVRE DIŞI İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Hava yastığının devre dışı olduğunu belirtir.

27. SÜSPANSİYON AMORTİSÖRÜ İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Süspansiyon sisteminde bir sorun olduğunu gösterir.

28. HAVA SÜSPANSİYONU İKAZ LAMBASI NEDEN YANAR?

Hava süspansiyon sisteminde bir arıza olduğunu belirtir.

AYDINLATMA AMAÇLI ARAÇ GÖSTERGELERİ

Bu semboller aracın aydınlatma sistemi hakkında bilgi verir. Genellikle mavi, yeşil veya sarı renkte olur.

1. KISA FAR İKAZ LAMBASI

Kısa farların açık olduğunu gösterir.

2. UZUN FAR İKAZ LAMBASI

Uzun farların açık olduğunu gösterir.

3. FAR SEVİYESİ İKAZ LAMBASI

Far seviyesi kontrol sisteminde bir arıza olduğunu belirtir.

4. ÖN SİS LAMBASI İKAZ LAMBASI

Ön sis lambasının açık olduğunu gösterir.

5. ARKA SİS İKAZ LAMBASI

Arka sis lambasının açık olduğunu gösterir.

6. YAĞMUR VE IŞIK İKAZ LAMBASI

Yağmur ve ışık sensörünün aktif olduğunu gösterir.

7. OTOMATİK UZUN FAR İKAZ LAMBASI

Otomatik uzun far sisteminin uzun farları açtığını ifade eder.

8. ADAPTİF FAR İKAZ LAMBASI

Araç uzun ve kısa far geçişlerini otomatik yapmaktadır.

9. DIŞ AYDINLATMA İKAZ LAMBASI

Aracın dış aydınlatma sisteminde bir lambanın arızalı olduğunu gösterir.

ORTAK ARAÇ GÖSTERGELERİ

Birçok otomobilde bulunan standart göstergelerdir ve aracın genel durumu hakkında bilgi verir.

1. ÖN CAM BUĞU İKAZ LAMBASI

Ön cam buz çözücü aktif olduğunda yanar.

2. ÖN CAM YIKAMA SIVI İKAZ LAMBASI

Motor çalıştığı halde yanıyorsa cam yıkama suyu eklenmesi gerekir.

3. ARKA CAM BUĞU İKAZ LAMBASI

Arka cam buğu çözme sisteminin aktif olduğunu gösterir.

4. DÜŞÜK YAKIT İKAZ LAMBASI

Yakıt seviyesinin azaldığını gösterir.

5. ANAHTAR ARAÇTA DEĞİL İKAZ LAMBASI

Anahtarsız giriş sistemli araçlarda anahtarın araç içinde olmadığını gösterir.

6. AÇIK KAPUT İKAZ LAMBASI

Kaputun düzgün kapatılmadığını gösterir.

7. FAN İKAZ LAMBASI

Havalandırma fanının çalıştığını ifade eder.

8. AÇIK KAPI İKAZ LAMBASI

Araç kapılarından birinin açık olduğunu gösterir.

GELİŞMİŞ ARAÇ GÖSTERGELERİ

Orta ve üst segment araçlarda bulunan gelişmiş sistemlere ait göstergelerdir.

1. ARAÇ İÇİ HAVA SİRKÜLASYONU İKAZ LAMBASI

Araç içi havalandırma sisteminin içeride hava dolaşımı yaptığını gösterir.

2. ARKA SPOİLER İKAZ LAMBASI

Arka rüzgarlık sisteminde arıza olduğunu gösterir.

3. OTOMATİK PARK PİLOTU İKAZ LAMBASI

Park pilotu asistanının aktif olduğunu gösterir.

4. ŞERİT KALKIŞ İKAZ LAMBASI

Sinyal vermeden şerit değiştirildiğinde yanar.

5. ŞERİT YARDIMI İKAZ LAMBASI

Şerit destek sisteminin aktif olduğunu gösterir.

6. DÜŞÜK ANAHTAR PİLİ İKAZ LAMBASI

Araç anahtarının pilinin azaldığını bildirir.

7. KONTAK ANAHTARI İKAZ LAMBASI

Anahtar sisteminde bir sorun olduğunu gösterir.

8. YOKUŞ İNİŞ KONTROLÜ İKAZ LAMBASI

Yokuş iniş kontrol sisteminin aktif olduğunu gösterir.

9. İLERİ ÇARPIŞMA İKAZ LAMBASI

Olası bir çarpışma algılandığında yanar.

10. ECO MOD İKAZ LAMBASI

Aracın ekonomik sürüş modunda olduğunu gösterir.

11. HIZ SABİTLEYİCİ İKAZ LAMBASI

Hız sabitleme sisteminin aktif olduğunu gösterir.

12. ÇATI İKAZ LAMBASI

Cabrio araçlarda tavan sisteminde bir sorun olduğunda görünür.

13. FREN TUTMA İKAZ LAMBASI

Fren tutma sisteminin aktif olduğunu gösterir.

14. KÖR NOKTA İKAZ LAMBASI

Kör noktada bir araç veya engel olduğunu bildirir.

15. OTOMATİK ÖN CAM SİLME İKAZ LAMBASI

Sileceklerin otomatik modda çalıştığını gösterir.

16. ACİL DURUM FREN SİSTEMİ İKAZ LAMBASI

Acil fren sisteminin kapalı olduğunu veya sensörün engellendiğini gösterir.

17. ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ İKAZ LAMBASI

Adaptif hız sabitleme sisteminin aktif olduğunu gösterir.

18. KIŞ MODU İKAZ LAMBASI

Aracın kış modunda çalıştığını gösterir.

19. HIZ SINIRLAYICI İKAZ LAMBASI

Hız sınırlayıcı fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.

DİZEL ARAÇLARDAKİ EKSTRA GÖSTERGELER

1. KIZDIRMA BUJİSİ İKAZ LAMBASI

Motor çalıştıktan sonra söner. Yanmaya devam ediyorsa kızdırma bujilerinin ısındığını gösterir. Yanıp sönüyorsa bujilerde aşınma olabilir.

2. YAKIT FİLTRESİ İKAZ LAMBASI

Dizel yakıt filtresinin dolduğunu ve boşaltılması gerektiğini gösterir.

3. EGZOZ SIVISI İKAZ LAMBASI

Dizel egzoz sıvı deposundaki sıvı seviyesinin düşük olduğunu gösterir.

4. SU SIVISI FİLTRESİ İKAZ LAMBASI

Yakıt filtresindeki suyun maksimum seviyeye ulaştığını gösterir.

Dilara Yıldız
Haberler.com
