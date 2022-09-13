2022 model otomobil alacak herkesin aklında aynı soruyu görüyoruz. Elektrikli otomobil almak için biraz daha beklesem mi, yoksa alsam mı?

Otomotiv endüstrisi için elektrikli bir gelecek artık kaçınılmaz oldu. Elektrikli otomobiller ile benzinli rakipleri arasında bulunan fark giderek kapanıyor. Hatta şu anda spor otomobillerde bu fark tamamen artılar ve eksiler tablosuna dönüştü. İlerleyen dönemde de üst segmentte yaşanan bu durumun önce orta daha sonra giriş seviyesi araçlara kadar gelmesi bekleniyor. Peki 2022 yılında elektrikli otomobil alınır mı?

Elektrikli otomobil alırken nelere dikkat etmeliyiz?

2040 yılına kadar dizel ve benzinli araçların üretiminin durması ve yerini yakın gelecekte elektrikli ve orta uzak gelecekte hidrojenli araçlar olmak üzere farklı teknolojilere bırakması bekleniyor. Peki ya bugün bir elektrikli araç sahibi olmak istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? İçten yanmalı motorlulara göre avantajları ve dezavantajları neler gelin birlikte inceleyelim.









Elektrikli otomobillerin avantajları