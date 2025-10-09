Tek yıl KPSS puanı kaç yıl geçerlidir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ), her yıl yüzbinlerce adayın memuriyet hayali için girdiği en önemli sınavlardan biridir. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri ise KPSS puanlarının kaç yıl geçerli olduğu sorusudur. 2025 yılı itibarıyla tek yıl KPSS puanlarının geçerlilik süresi hakkında güncel bilgileri, detayları ve sık sorulan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

KPSS puanının geçerlilik süresi, adayın hangi gruptan sınava girdiğine ve hangi yıl sınava katıldığına göre değişiklik gösterebilir. Genel kural olarak, tek yıl yapılan KPSS puanları iki yıl süreyle geçerlidir.

Örneğin; 2024 yılında yapılan KPSS'ye giren bir adayın puanı, 2024 ve 2025 atamalarında kullanılabilir. 2026 yılına gelindiğinde bu puan geçerliliğini yitirir ve adayın yeniden sınava girmesi gerekir.

TEK YIL KPSS NE DEMEKTİR?

KPSS, bazı dönemlerde çift yıl ve tek yıl olmak üzere iki farklı sistemde uygulanır:

• Çift yıl KPSS: Ortaöğretim ve ön lisans mezunları için yapılan KPSS sınavlarıdır. Yani 2024, 2026 gibi çift yıllarda düzenlenir.

• Tek yıl KPSS: Lisans mezunları için her yıl yapılan KPSS sınavıdır. Adaylar, her yıl sınava girme şansı bulur.

Dolayısıyla, tek yıl KPSS puanı denildiğinde, lisans mezunlarının girdiği sınavdan elde ettiği puan kastedilmektedir.

2025 KPSS PUAN GEÇERLİLİK SÜRESİ

2025 yılında lisans düzeyinde yapılacak KPSS sınavına giren adayların alacağı puan, iki yıl süreyle geçerli olacaktır.

• 2025 KPSS puanı → 2025 ve 2026 yılında yapılacak merkezi atamalarda kullanılacak.

• 2027 yılındaki atamalar için geçerli olmayacak.

Bu durum, adayların hem merkezi atamalarda hem de kurum bazlı alımlarda geçerli olacaktır.

KPSS B GRUBU PUANLARININ GEÇERLİLİĞİ

KPSS'de en geniş atama alanına sahip olan B Grubu kadrolar, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarından alınan puanlarla belirlenir. Bu puanlar:

• Lisans mezunları için P3

• Ön lisans mezunları için P93

• Ortaöğretim mezunları için P94

Bu puan türleriyle yapılan yerleştirmelerde geçerlilik süresi iki yıl ile sınırlıdır.

KPSS A GRUBU PUANLARININ GEÇERLİLİĞİ

A Grubu meslekler, yani uzman, müfettiş, kaymakam, denetmen gibi kariyer meslekleri için yapılan alımlarda ise farklı puan türleri devreye girer. Bu puan türleri de iki yıl süreyle geçerlidir.

Örneğin, 2025 yılında KPSS'ye giren bir aday, 2026 yılında yapılacak A Grubu kurum sınavlarına bu puanla başvurabilir. Ancak 2027'de yeni bir başvuru yapabilmek için yeniden KPSS'ye girmesi gerekir.

KPSS ÖĞRETMENLİK PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konulardan biri de ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) puanlarının geçerliliğidir. Öğretmenlik için kullanılan KPSS P121 puanı da diğer puan türleri gibi iki yıl süreyle geçerlidir.

Yani 2025 KPSS'ye giren bir öğretmen adayı, 2025 ve 2026 yıllarında yapılacak öğretmen atamalarında bu puanla tercih yapabilir.

KPSS PUAN GEÇERLİLİK SÜRESİNİ ETKİLEYEN DURUMLAR

• Yeni sınava girilmesi: Aday, geçerlilik süresi dolmadan yeniden KPSS'ye girerse en son aldığı puan geçerli sayılır.

• Atama dönemi: Puanın geçerlilik süresi sadece sınav yılı ve bir sonraki yıl için geçerlidir.

• Kurum bazlı alımlar: Merkezi atamaların dışında, kurumların yaptığı özel sınavlarda da KPSS puanı geçerlilik süresince kullanılabilir.

KPSS'DE PUAN GEÇERLİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

KPSS'ye hazırlanan adayların, puan geçerlilik süresini bilmesi büyük önem taşır. Çünkü:

1. Yanlış planlama, adayın tercih hakkını kaybetmesine yol açabilir.

2. Mezuniyet yılına göre sınava giren adayların doğru zamanı seçmesi gerekir.

3. Öğrencilik sürecinde KPSS'ye girenler, mezun olduklarında puanlarının hala geçerli olup olmadığını kontrol etmelidir.

SIK SORULAN SORULAR

1. Tek yıl KPSS puanı kaç yıl geçerli?

→ İki yıl boyunca geçerlidir.

2. 2025 KPSS puanı hangi yıllarda kullanılacak?

→ 2025 ve 2026 atamalarında kullanılacak.

3. KPSS'ye yeniden girince eski puan geçerli olur mu?

→ Hayır, en son alınan puan geçerli kabul edilir.

4. KPSS puan geçerliliği öğretmenlikte farklı mı?

→ Hayır, öğretmenlik için alınan puan da iki yıl süreyle geçerlidir.

Tek yıl KPSS puanı, sınava girilen yıl ve bir sonraki yıl için geçerlidir. 2025 KPSS'ye katılan adayların puanları, 2025 ve 2026 atamalarında kullanılacak, 2027 yılına gelindiğinde ise geçerliliğini yitirecektir.

Bu nedenle adayların, KPSS puan geçerlilik süresini dikkate alarak sınav hazırlıklarını yapmaları, tercih dönemlerinde doğru ve bilinçli adımlar atmaları büyük önem taşımaktadır.