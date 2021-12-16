TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13. maddesi görüşüldü.

Genel Kurulda, milletvekilleri, teklifin 13. maddesinin görüşmelerinde söz aldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, 3600 ek gösterge için, EYT'liler için, tarımsal destek ödemelerinin arttırılması, öğrencilere burs, öğretmen ataması, yüksek teknolojik üretim, 10 yeni yangın söndürme uçağı, engellilerin maaşlarının artırılması, kadın yoksulluğunun son bulması, şehit aileleri ve gazilere yapılan desteğin arttırılması, kış boyunca 2 milyon ailenin ısınma giderlerinin karşılanması, sağlık çalışanı atanması gibi sebeplerle bütçenin artırılması için tekliflerde bulunduklarını ancak bunların iktidar partisi mensuplarınca reddedildiğini öne sürdü.

Gübre ve akaryakıt sorununa çözüm bulunamazsa Türkiye'yi yokluk ve yoksulluğun beklediğini iddia eden Erel, vatandaşın Ak Parti'nin ekonomi politikasını "yabancı şarkı gibi, dinliyoruz ama anlamıyoruz" diye değerlendirdiğini ileri sürdü.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP olarak yapıcı ve yol gösterici muhalefetin örneklerini sunduklarını ifade ederek, "Bizler hem yapılan hizmetleri, sergilenen çabaları hem de sorunları ve eksikleri görüyor ve gösteriyoruz. Biz sadece güncel sorunların etrafında bir kısır döngüye kapılmadan, gelecekteki sorunları da öngörerek bunlara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyan bir siyaset yürütüyoruz." diye konuştu.

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre politikasının gelecek nesillere bırakılması gereken en önemli miras olacağını dile getiren Başkan, konuşmasında çevre ve iklim değişikliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan, iklim değişikliğinin bir günde gerçekleşmediğine ve sürpriz olmadığına işaret ederek, sorunların, gelişmiş sanayi ülkelerinin eseri olduğunu söyledi. Mağduriyeti bütün insanlığın birlikte yaşadığını vurgulayan Başkan, en çok kirleten kimse bedelini de onun ödemesi gerektiğini dile getirdi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, bütçenin yüzde 50 eridiğini, Türk Lirası'nın da her geçen gün değer kaybettiğini ifade ederek, yüzbinlerce insanın evine ekmek götüremediğini ve iş bulamadığını iddia etti.

İŞKUR müdürlüklerinin Ak Parti'nin "torpil" merkezleri haline geldiğini öne süren Eksik, "Gençler, torpilci AKP gidiyor, eşitlik ve adaleti sağlayacak HDP gümbür gümbür geliyor." dedi. Yolsuzlukların AK Parti döneminde alenileştiğini iddia eden Eksik, talanın ülkenin dört bir yanına yayıldığını ileri sürdü.

" Türkiye'nin emekçilerini dünyanın hizmetkarı yapmak için hızla yol alıyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, " Türkiye'yi dünya devi yapacağız", "Bu milletin hizmetkarı olacağız", "Dünya lideriyiz" diyenlerin, Türkiye emekçilerini dünyanın hizmetkarı yapmak için hızla yol aldığını iddia etti. Ağbaba, "İşçimizin alın terini dünyanın en ucuz alın teri yapmakla övünüyorlar, işçilerimizi köle gibi karın tokluğuna çalıştıracaklarını duyuruyorlar." dedi.

Veli Ağbaba, bugünkü kurla Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir işçinin bir saat çalışmasının karşılığının 88 sent olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bizi kıskanan Almanya'ya bakalım. Almanya asgari ücretlisine bir saatlik çalışması karşılığında yaklaşık 11 dolar veriyor. Yani bizimkinin tam 12 katı. İngiltere işçisine 12,5 dolar veriyor, bizimkinin 14 katı. Yani sizin anlayacağınız deyimle söyleyeyim, Almanya'daki Hans'ın teri Türkiye'deki Hasan'ın tam 12 katı. İngiltere'deki Mary'nin alın teri Meryem'in tam 14 katı. İşte sizin övündüğünüz anlattığınız düzen bu. Türk işçisini dünyanın kölesine dönüştürdünüz. Kim dönüştürdü? En milli ve en yerli olanlar."

Türkiye'deki emeklinin durumunun iflas eden Yunanistan'daki emekliden kötü olduğunu savunan Ağbaba, gerçeklerin, iktidarın anlattığından farklı olduğunu söyledi.

Ağbaba, gençlerin gözünün de yurt dışına gitmekte olduğunu iddia ederek, "Her 100 gençten 76'sı yaşamını yurt dışında sürdürmek istiyor." diye konuştu.

Esnafın sıkıntılarına da değinen Ağbaba, emeklinin, işçinin, yoksulun ikinci el pazarlarına mahkum edildiğini ileri sürdü.

"Bu bütçe milli bütçedir, 84 milyonun bütçesidir"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, bu bütçenin milli ve 84 milyonun bütçesi olduğunu söyledi.

Bütçede umut, gelecek, alım gücünü artırmanın bulunduğunu belirten Akbaşoğlu, "Asgari ücretli kardeşlerimizi sevindirmekle başlayacağız. Akabinde 3600 ek göstergeyi mutlaka geniş spektrumlu bir şekilde ele alacağız. Sözleşmeli personelin durumunu inşallah neticelendireceğiz. Emeklilerin durumunu iyileştirerek bu kapsamda EYT'li kardeşlerimizle ilgili de o konudaki değerlendirmelerimizi Allah'ın izniyle yapacağız. Toplumun bütün kesimlerini rahatlatarak alım gücünü arttıracağız." dedi.

Çiftçilere de sözü olduğunu belirten Akbaşoğlu, ekilmedik, dikilmedik bir karış yer bırakmamalarını istedi. Akbaşoğlu, devletin çiftçiyi yarı yolda bırakmayacağını, desteğini tam manasıyla vereceğini, enflasyonun üstünde alım gücünü ortaya koyacağını ve desteklemeyi yapacağını kaydetti.

Yürütmenin başının tarafsız olmasına dair değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Akbaşoğlu, "Şimdi eski sistemi iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş demek suretiyle allayıp pullayıp millete yeni diye yutturmaya çalışıyorlar. Ancak eski tas eski hamam; siz aslında milli iradeyi vesayet odaklarıyla değiştirmek istiyorsunuz." diye konuştu.

Akbaşoğlu, parlamenter sistemde yürütmenin başı başbakanın da partili olduğunu söyledi.

Aslında gayenin farklı olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Sizin asıl gayeniz, milletin doğrudan cumhurbaşkanını seçme yetkisini milletten geri almak, sizin asıl hedefiniz bu; çıkın buraya söyleyin. Cumhurbaşkanını sizin önerdiğiniz sistemde kim seçecek? Siz başbakanı parlamentonun içerisinden atama yoluyla getirmeyecek misiniz? Dolayısıyla, tamamen kandırmaca ve aldatmaca içerisindesiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, yeni ekonomik modelin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme olduğunu belirterek, spekülatörlere ve manipülatörlere, milleti rencide edenlere gerekli tedbirleri alarak cevaplarını vereceklerini bildirdi.

Kürtlerin düşmanının da PKK ve PKK'ya terör örgütü diyemeyenler olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "84 milyon insanımız eşit yurttaştır; Türk, Kürt, Arap, Acem, Alevi, Sünni fark etmez; Hanefi, Şafii fark etmez; bölücülük yapmaya kalkanlar, milletimizi bölmeye kalkanlar Allah'ın izniyle avuçlarını yalayacaklar." dedi.

Akbaşoğlu, Veli Ağbaba'ya yönelik, "Ona değil, onun ağababalarına" cevap verdiğini söyledi.

Veli Ağbaba, sataşmadan söz alarak, "Benim ağababalarım Kuvayi Milliyeciler, benim ağababalarım Atatürk, benim ağababalarım emperyalizme karşı savaşanlar. Benim ağababalarım Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla iş birliği yapanlar değil Sayın Akbaşoğlu." karşılığını verdi.

Ağbaba, Akbaşoğlu'nun, bütçede büyümenin de olduğunu söylediğini belirterek, büyüyenin Katar olduğunu, Katar'ın, Türkiye'nin tapusunu aldığını iddia etti.

Ağbaba'nın bu ifadelerine cevap veren Akbaşoğlu, "Ülkeyi kimseye sattığımız yok bizim, bir karış toprağını kimseye satmayız. Bir milimetrekaresi için de canımızı feda etmekten geri durmayız; hiçbir şekilde bu noktada en ufak bir tereddüdümüz söz konusu değildir." dedi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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