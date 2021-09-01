Tatile doymayan Şeyma Subaşı, bu sefer de at üstünde şaha kalktığı anları paylaştı

Şimdilerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Mısır'da tatil yapan Şeyma Subaşı ata bindi. Keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, at üstünde şaha kalktığı bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayrılık kararı aldıktan kısa bir süre sonra barışan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. İstanbul ve Bodrum'dan sonra Mısır'a giden çift, aşk dolu pozlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

AT ÜSTÜNDE ŞAHLANDI

Sevgilisiyle ülkenin dört bir yanını gezen Şeyma Subaşı, son olarak Mısır'da ata bindi. Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan Subaşı, at üstünde şaha kalktığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Subaşı'nın peş peşe paylaştığı tatil pozlarına kısa sürede yorum yağarken 121 binden fazla beğeni geldi.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle kumsalda öpüştüğü anları paylaşmıştı.

İşte Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin tatilinden kareler...