Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 6 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
6 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 6 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 6 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1860 - Abraham Lincoln ABD başkanı seçildi.
1913 - Hint lider Mahatma Gandhi tutuklandı.
1917 - Finlandiya, Rus İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.
1918 - Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.
1923 - Amerikalı Jacob Schick, ilk elektrikli tıraş makinesinin patentini aldı.
1923 - Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.
1928 - Herbert C. Hoover ABD Başkanı seçildi.
1931 - İstanbul'da dolmuşlarda sarı-siyah damalı bant uygulaması başlatıldı.
1936 - İzmit'te kâğıt ve karton fabrikası açıldı.
1937 - İtalya, Almanya ile Japonya arasındaki anti-komünist pakta katıldı.
1943 - II. Dünya Savaşı sürerken Rusya, Kiev şehrini Almanlardan geri aldı. Almanlar çekilirken Şehrin birçok tarihi binasını yerle bir etmişti.
1944 - ABD'nin "Hanford Atomik Tesisleri"'nde plütonyum üretimi mümkün oldu. Bu plütonyum daha sonra Japonya'nın Nagasaki şehrine atılacak olan Şişman Adam kod adlı atom bombası'nın yapımında kullanılacaktır.
1955 - Kayseri Şeker Fabrikası'nda üretime başlandı.
1971 - İstanbul Kültür Sarayı'nın adı, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) olarak değiştirildi.
1971 - ABD Atom Enerji Komisyonu AEC, Alaska'nın Aleut takımadalarında bulunan Amchitka adasında Cannikin kod adı verilen ABD'nin en büyük yer altı hidrojen bombası denemesini yaptı.
1981 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kuruldu.
1982 - AÜ SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (SBF) ayrılarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İlef) adını aldı.
1983 - Genel seçimler yapıldı: ANAP 211 milletvekili ile tek başına iktidar oldu. Halkçı Parti (HP) 117, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 71 milletvekili çıkardı. 1983 seçimleri 12 Eylül 1980'den sonra kurulan partilerin katıldığı ilk genel seçim oldu.
1984 - Ronald Reagan ABD Başkanı seçildi.
1985 - Kolombiya'da solcu gerillalar Adalet Sarayını ele geçirdi; çatışmalarda 11'i hakim 115 kişi öldü.
1989 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı GAP kuruldu.
1991 - TBMM'de yemin töreninde Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) milletvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana'nın yemin dışında Kürtçe olarak ek sözler söylemeleri tartışma yarattı. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Dicle ve Zana'nın partiden istifa etmelerini istedi.
2001 - Belçika havayolu şirketi Sabena iflas ettiğini açıkladı.
2001 - Michael Bloomberg, New York Belediye Başkanı seçildi.
2002 - Winona Ryder, New York'ta bir butikten 5.500 dolar değerinde eşya çalmaktan suçlu bulundu.
2002 - Fenerbahçe 6-0 Galatasaray maçı oynandı.
2008 - ABD'de bir zamanların çocuk yıldızı Skylar Deleon cinayet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede idama mahkûm oldu.
2012 - Barack Obama ABD Başkanlık seçimlerini ikinci kez kazandı.
2015 - CNBC-e yayın hayatına son verdi.
DOĞUMLAR
15 - Genç Agrippina, Roma İmparatoriçesi (ö. 59)
1180 - I. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı (ö. 1220)
1494 - Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı'nın 10. Padişahı (ö. 1566)
1661 - II. Carlos, İspanya Kralı (ö. 1700)
1671 - Colley Cibber, İngiliz tiyatro oyuncusu ve yazarı (ö. 1757)
1788 - Giuseppe Donizetti, İtalyan müzisyen ve ilk Türk bandosunun kurucusu (ö. 1856)
1794 - Aimable Pélissier, Fransız general (ö. 1864)
1814 - Adolphe Sax, Belçikalı mucit ve enstrüman yapımcısı (saksafonun mucidi) (ö. 1894)
1835 - Cesare Lombroso, İtalyan kriminolog (suçluluğun bilimsel olarak incelenmesinin öncüsü) (ö. 1909)
1841 - Armand Fallières, Fransız siyasetçi ve Fransa Cumhurbaşkanı (ö. 1931)
1851 - Charles Henry Dow, Amerikalı gazeteci ve Financial Times gazetesinin kurucusu (günümüzde Dow Jones indeksi olarak bilinen ölçüyü getiren) (ö.1902)
1861 - James Naismith, Kanadalı spor antrenörü ve mucit (basketbol sporunun yaratıcısı, Amerikan Futbolu ve kask'ın mucidi) (ö. 1939)
1880 - Robert Musil, Avusturyalı romancı, hikâyeci ve deneme yazarı (ö. 1942)
1931 - Mike Nichols, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist
1940 - Clara Janés, İspanyol şair, yazar ve çevirmen
1946 - Sally Field, Amerikalı oyuncu
1947 - Mesut Yılmaz, Türk siyasetçi (ö. 2020)
1949 - Brad Davis, Amerikalı oyuncu (ö. 1991)
1952 - Michael Cunningham, Amerikalı yazar
1959 - Rahmi Emeç, Türk gazeteci ve şair
1967 - Pervin Buldan, Türk siyasetçi
1970 - Ethan Hawke, Amerikalı sinema oyuncusu
1970 - Joyce Chepchumba, Kenyalı atlet
1971 - Laura Flessel-Colovic, Fransız eskrimci
1980 - Mert Nobre, Brezilya asıllı Türk futbolcu
1984 - Annie Cruz, Filipin asıllı Amerikalı porno yıldızı
1986 - Conchita Wurst, Avusturyalı şarkıcı
1987 - Ana İvanovic, Sırp tenis oyuncusu
1988 - Emma Stone, Amerikalı oyuncu
1990 - Kris Wu, Çinli-Kanadalı şarkıcı ve aktör
ÖLÜMLER
1543 - Şehzade Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Osmanlı şehzadesi (d. 1521)
1836 - X. Charles, Fransa Kralı (d. 1757)
1887 - Eugène Pottier, Fransız devrimci, sosyalist ve şair (d. 1816)
1893 - Peter İlyiç Çaykovski, Rus besteci (d. 1840)
1922 - Ali Kemal, Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı (d. 1867)
1931 - Leyla Açba, Abhaz Prensi Mehmed Refik Açba-Ançabadze ile Abhaz-Gürcü Prensesi Mahşeref Emuhvari'nin kızı (d. 1898)
1864 - Maurice Leblanc, Fransız öykü ve roman yazarı; Arsen Lüpen karakterinin yaratıcısı. (D. 1864)
1960 - Erich Raeder, Alman asker (d. 1876)
1964 - Hans von Euler-Chelpin, Alman asıllı İsveçli biyokimyacı (d. 1863)
1965 - Edgar Varese, Fransız besteci (d. 1883)
1983 - Münif Fehim Özarman, Türk karikatürist (d. 1899)
1991 - Gene Tierney, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1920)
2001 - Anthony Shaffer, İngiliz oyun yazarı, romancı ve senarist (d. 1926)
2009 - İlhan Ayverdi, Türk dil bilimci (d. 1926)