Tarihte bugün ne oldu? 3 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1907 - Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
• 1920 - TBMM'nin ilk Bakanlar Kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, Mustafa Kemal Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
• 1934 - Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık bir uçuşla, Kayseri'den Ankara'ya geldi.
• 1935 - Türk Hava Kurumu bünyesinde, "Türkkuşu" adıyla kurulan uçuş okulu faaliyete geçti.
• 1937 - Amerikalı yazar Margaret Mitchell'in yazdığı Rüzgâr Gibi Geçti romanı, Kurgu dalında Pulitzer Ödülü kazandı.
• 1944 - 3 Mayıs Olayları anıldı ve Türkçülük Bayramı ilan edildi
• 1947 - Japonya'da, II. Dünya Savaşı sonrasında yeni hazırlanan Japon Anayasası yürürlüğe girdi.
• 1950 - Ali Naci Karacan'ın kurduğu, Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.
• 1951 - Demokrat Parti, Meclis Grubunda din eğitiminin genişletilmesi istendi.
• 1956 - Gima Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Şirketi kuruldu.
• 1960 - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Gürsel, Hükûmeti uyarmak için, Millî Savunma Bakanı Ethem Menderes'e mektup gönderdi.
• 1968 - Paris Sorbonne Üniversitesi'nde çıkan isyan, 1 aydan fazla sürdü ve Fransa'nın geneline yayıldı. Sonuçta Meclis feshedildi, pek çok sivil ve polis hayatını kaybetti.
• 1969 - Yargıtay Başkanı İmran Öktem'in Ankara Maltepe Camii'nde yapılan cenaze töreninde; kalabalık bir grup, cenaze namazının kılınmasını engellemeye çalıştı ve cami görevlileri, görevlerini yerine getirmekten kaçındı.
• 1972 - Ankara-İstanbul seferini yapan DC-9 tipi "Boğaziçi" adlı yolcu uçağı, 61 yolcu ve 5 mürettebatı ile birlikte, dört eylemci tarafından Sofya'ya kaçırıldı.
• 1972 - Ortadoğu Gazetesi yayın hayatına başladı.
• 1973 - Chicago'daki Sears Kulesi (Willis Kulesi)'nin inşaatı tamamlandı ve dünyanın en yüksek kulesi olarak tescillendi. (Bugün halâ ABD'nin en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek binasıdır)
• 1978 - Tarihte ilk kez bir bilgisayar ağı üzerinden yığın mesaj gönderildi. Sonradan spam adı verilecek olan bu ticari reklam mesajları, ABD'de o zaman kullanılan Arpanet ağı üzerindeki her adrese gönderilmişti.
• 1979 - Margaret Thatcher, İngiltere Başbakanı seçildi. Thatcher, İngiltere tarihinin ilk kadın Başbakanı oldu.
• 1986 - Çernobil nükleer kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların, Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.
• 1989 - Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında, Fenerbahçe, 3-0'lık skorla, ilk yarı geriye düştüğü Galatasaray maçından, ikinci yarı, 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
• 1993 - Birleşmiş Milletler, 20 Aralık 1993'te, her yıl 3 Mayıs'ın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı.
• 1997 - Flash TV, İstanbul stüdyosu silahlı bir grup tarafından basıldı.
• 2008 - Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yayınladığı bir rapora göre, 2007 yılında 65 gazeteci öldürüldü. Geçen 15 yılda öldürülen yaklaşık 500 gazetecinin, sadece 75'inin katilleri bulundu. Rapora göre, dünyada gazeteciler için en tehlikeli bölgeler; Irak, Sierra Leone ve Somali.
DOĞUMLAR
• 1469 - Niccolò Machiavelli, İtalyan yazar ve politikacı (ö. 1527)
• 1620 - Boguslaw Radziwill, Leh prens (ö. 1669)
• 1661 - Antonio Vallisneri, İtalyan tıp doktoru, doktor ve doğabilimci (ö. 1730)
• 1678 - Amaro Pargo, İspanyol korsan (ö. 1747)
• 1761 - August von Kotzebue, Alman oyun yazarı ve yazar (ö. 1819)
• 1849 - Bernhard von Bülow, Almanya Şansölyesi (ö. 1929)
• 1898 - Golda Meir, İsrail'in ilk kadın Başbakanı (ö. 1978)
• 1903 - Bing Crosby, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (ö. 1977)
• 1903 - Georges Politzer, Fransız marksist yazar ve felsefeci (ö. 1942)
• 1906 - Mary Astor, Amerikalı oyuncu (ö. 1987)
• 1919 - Pete Seeger, Amerikalı insan hakları savunucusu ve şarkıcı (ö. 2014
• 1921 - Sugar Ray Robinson, Amerikalı boksör (ö. 1989)
• 1930 - Luce Irigaray, Fransız feminist teorisyen, psikanalizci ve edebiyat kuramcısı
• 1931 - Aldo Rossi, İtalyan mimar ve tasarımcı (ö. 1997)
• 1931 - Sait Maden, Türk şair, çevirmen, yayıncı, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı (ö. 2013)
• 1933 - James Brown, Amerikalı şarkıcı (ö. 2006)
• 1933 - Steven Weinberg, Amerikalı fizikçi
• 1934 - Jahn Otto Johansen, Norveçli gazeteci, editör, muhabir ve yazar (ö. 2018)
• 1938 - Ömer Abdurrahman, Mısırlı İslami önder (ö. 2017)
• 1942 - Vera Cáslavská, Çek jimnastikçi (ö. 2016)
• 1945 - Arleta, Yunan müzisyen (ö. 2017)
• 1949 - Alain Lacabarats, Fransız hukukçu
• 1950 - Mary Hopkin, Galli folk şarkıcısı
• 1954 - Serruh Kaleli, Türk hukukçu ve Anayasa Mahkemesi Üyesi
• 1959 - Roger Agnelli, Brezilyalı bankacı, şirket yöneticisi ve iş insanı (ö. 2016)
• 1961 - Leyla Zana, Kürt kökenli Türk siyasetçi
• 1971 - Mehmet Aycı, Türk şair ve deneme yazarı
• 1971 - Wang Yan, Çinli yürüyüşçü
• 1980 - Alper Tezcan, Türk futbolcu
• 1982 - Ayçin İnci, Türk dizi ve sinema oyuncusu
• 1985 - Ezequiel Lavezzi, Arjantinli futbolcu
• 1987 - Damla Sönmez, Türk oyuncu
• 1993 - Nilay Deniz, Türk oyuncu, model ve manken
• 1994 - Famoussa Koné, Malili futbolcu
ÖLÜMLER
• 762 - Xuanzong, Çin'in Tang Hanedanı'nın yedinci imparatorudur (d. 685)
• 1270 - IV. Bela, 1235'ten 1270'e kadar Macaristan ve Hırvatistan Kralı (d. 1206)
• 1481 - Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı (d. 1432)
• 1570 - Pietro Loredan, 26 Kasım 1567–3 Mayıs 1570 döneminde Venedik Cumhuriyeti'ne "Doçe" unvanı ile devlet başkanlığı yapan 84'uncu dükadır (d. 1482)
• 1758 - Papa XIV. Benedictus, 17 Ağustos 1740 ile 3 Mayıs 1758 arasında papa (d. 1675)
• 1856 - Adolphe Adam, Fransız besteci (d. 1803)
• 1923 - Ernst Hartwig, Alman astronom (d. 1851)
• 1925 - Clément Ader, Fransız havacı (d. 1841)
• 1951 - Homero Manzi, Arjantinli şair, politikacı, senarist ve film yönetmeni (d. 1907)
• 1959 - Zeki Kocamemi, Türk ressam (d. 1900)
• 1961 - Maurice Merleau-Ponty, Fransız filozof (d. 1908)
• 1963 - Abdülhak Şinasi Hisar, Türk şair ve yazar (d. 1887)
• 1969 - Zakir Hüseyin, Hindistan'ın 3. Cumhurbaşkanı (d. 1897)
• 1969 - Karl Freund, Alman görüntü yönetmeni ve yönetmen (d. 1890)
• 1970 - Cemil Gürgen Erlertürk, Türk futbolcu ve pilot (d. 1918)
• 1975 - Ecvet Güresin, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1919)
• 1976 - David Bruce, Amerikalı film oyuncusu (d. 1914)
• 1981 - Nargis, Hint sinema oyuncusu (d. 1929)
• 1987 - Dalida, Mısır doğumlu İtalyan şarkıcı (Fransa'da yaşadı ve öldü) (d. 1933)
• 1991 - Jerzy Kosinski, Polonya asıllı Amerikalı yazar (d. 1933)
• 1997 - Narciso Yepes, İspanyol klasik gitar sanatçısı (d. 1927)
• 1999 - Gene Sarazen, Amerikalı golfçü (d. 1902)
• 2002 - Mehmet Keskinoğlu, Türk şair, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı (d. 1945)
• 2004 - Anthony Ainley, İngiliz oyuncu (d. 1932)
• 2006 - Karel Appel, Hollandalı ressam ve heykelci (d. 1921)
• 2008 - Leopoldo Calvo-Sotelo, İspanyol siyasetçi ve eski İspanya başbakanı (d. 1926)
• 2012 - Jale Derviş, Kıbrıs Türkü müzisyen ve piyanist (d. 1914)
• 2013 - Cedric Brooks, Jamaikalı müzisyen ve saksafoncu (d. 1943)
• 2014 - Gary Becker, Amerikalı sosyolog ve ekonomist (d. 1930)
• 2015 - Revaz Çheidze, Sovyet Gürcü film yönetmeni (d. 1926)
• 2016 - Abel Fernandez, Amerikalı oyuncu (d. 1930)
• 2016 - Marianne Gaba, Amerikalı oyuncu, manken ve playboy güzeli (d. 1939)
• 2016 - Kaname Harada, Japon savaş pilotu (d. 1916)
• 2017 - Mişel bin Abdülaziz el-Suud, Suudi Arabistan Kraliyet ailesi üyesi prens, iş adamı ve siyasetçi (d. 1926)
• 2017 - Daliah Lavi, İsrailli aktris, şarkıcı ve model (d. 1942)
• 2017 - Yumeji Tsukioka, Japon aktris (d. 1922)
• 2018 - Afonso Dhlakama, Mozambikli siyasetçi (d. 1953)
• 2018 - David Pines Amerikalı fizik profesörü (d. 1924)
• 2019 - Goro Shimura, Japon matematikçi ve akademisyen (d. 1930)
• 2020 - Selma Barkham, İngiliz-Kanadalı kadın coğrafyacı ve tarihçi (d. 1927)
• 2020 - Ömer Döngeloğlu, Tokatlı ilahiyatçı ve yazar (d. 1968)
• 2020 - Rosalind Elias, Amerikalı opera sanatçısı (d. 1930)
• 2020 - John Ericson, Alman-Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1926)
• 2020 - Dave Greenfield, İngiliz klavyeci, şarkıcı ve söz yazarı (d. 1949)
• 2020 - Tendol Gyalzur, Tibetli-İsviçreli, Tibet'te ilk özel yetimhaneyi kurmasıyla tanınan hümanist (d. 1951)
• 2020 - Mohamed Ben Omar, Nijerli politikacı (d. 1965)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Türkçülük Günü
• Dünya Astım Günü (2016)
• Dünya Basın Özgürlüğü Günü
• Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü
• Sakarya'nın Kaynarca ilçesinden Yunan birliklerinin geri çekilişi (1921)