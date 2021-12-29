Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

29 Aralık'ta doğan ünlüler kimlerdir? 29 Aralık'ta ne oldu? 29 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık dünya ne günü? 29 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

29 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1845 - Teksas, ABD'nin 28. eyaleti oldu.

1890 - Yaralı Diz Katliamı adı verilen olayda, ABD askerleri 62'si kadın ve çocuk, en az 153 Kızılderili öldürdüler.

1921 - İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Millî Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.

1941 - NBC, Türkçe radyo yayınına başladı.

1976 - Bursa TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda, Murat 131'in imalatına başlandı.

1978 - İran'da muhalefet lideri Şahpur Bahtiyar Başbakan oldu.

1982 - 12 Eylül'ün 22. idamı: 1975 yılında evlenmek istediği genç kızın başka biriyle nişanlanması üzerine kızın çalıştığı tarlaya gidip kızı, kızın annesini ve bir kişiyi daha öldüren Halil Fevzi Uyguntürk, idam edildi.

1982 - 12 Eylül'ün 23. idamı: Amcasını öldüren katilin 1974'te çıkarılan af kanunuyla hapisten çıkması sonucu 1974 yılında katili, katilin karısını ve oğlunu öldüren Kâzım Ergün, idam edildi.

1982 - 12 Eylül'ün 24. idamı: 1979 yılında evi terk eden karısını ve karısının sığındığı kayınbiraderini öldüren Muzaffer Öner, idam edildi.

1983 - Türk Parasını Koruma Kanunu değiştirildi. Döviz alım satımı serbest bırakıldı; döviz bulundurmak artık suç değil.

1984 - Hindistan'da 31 Ekim'de öldürülen Başbakan İndira Gandhi'nin yerine, oğlu Rajiv Gandhi geçti.

1985 - Lübnan'da on yıllık iç savaşa son veren barış antlaşması, Müslüman ve Hristiyan dini liderleri tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da imzalandı.

1989 - Yazar Vaclav Havel, Çekoslovakya Devlet Başkanı seçildi. 40 yıl aradan sonra ilk komünist olmayan aday.

1990 - 1961 yılında işletmeden kaldırılan tramvay, İstiklal Caddesi'nde çalışmaya başladı.

1992 - Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.

1994 - Türk Hava Yolları'nın "Mersin" adlı uçağı, Van seferini yaparken düştü; 59 kişi öldü, 22 kişi yaralı.

1995 - Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak krizi çıktı.

1996 - Guatemala'da 36 yıldır süren sivil çatışmalara, gerilla güçleri ile Hükûmet liderleri arasında imzalanan antlaşmayla son verildi.

1998 - Khmer Rouge liderleri, Kamboçya'da 1970'te bir milyon kişinin hayatına mal olan soykırım için özür diledi.

29 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

1692 - Franz Georg Hermann, Alman ressam (ö. 1768)

1709 - Yelizaveta, 1741 yılından 1762 yılında kadar Rusya İmparatoriçesi (ö. 1762)

1721 - Pompadour, Fransız markiz (ö. 1764)

1735 - Thomas Banks, İngiliz heykeltıraş (ö. 1805)

1788 - Christian Jürgensen Thomsen, Danimarkalı antik çağ tarihçisi (ö. 1865)

1800 - Charles Goodyear, Amerikalı mucit (ö. 1860)

1808 - Andrew Johnson, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 17. Başkanı (ö. 1875)

1809 - William Ewart Gladstone, İngiliz politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (ö. 1898)

1809 - Albert Pike, Amerikalı şair, general ve 33. Derece Büyük Mason Üstadı (ö. 1891)

1828 - Júlia Szendrey, Macar yazar, şair ve çevirmen (ö. 1868)

1850 - Tomás Bretón, İspanyol besteci, kemancı ve piyano virtüözü (ö. 1923)

1855 - William Thompson Sedgwick, Amerikalı akademisyen (ö. 1921)

1859 - Venustiano Carranza, Meksikalı siyasetçi (ö. 1920)

1861 - Necip Asım Yazıksız, Türk dil bilimci ve tarihçi (ö. 1935)

1861 - Kurt Hensel, Alman matematikçi (ö. 1941)

1876 - Pau Casals, İspanyol çellist, besteci ve yönetmen (ö. 1973)

1895 - Jerzy Hryniewski, Polonya Başbakanı (ö. 1978)

1896 - David Alfaro Siqueiros, Meksikalı ressam ve muralist (ö. 1974)

1903 - Candido Portinari, Brezilyalı neo-realist ressam (ö. 1962)

1910 - Ronald Coase, Büyük Britanya asıllı Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 2013)

1910 - Gunnar Thoroddsen, İzlanda Başbakanı (ö. 1983)

1911 - Klaus Fuchs, Alman teorik fizikçi ve atom casusu (ö. 1988)

1913 - Pierre Werner, Lüksemburg Başbakanı (ö. 2002)

1914 - Domènec Balmanya, İspanyol futbolcu (ö. 2002)

1915 - Jo Van Fleet, Amerikalı sahne, film ve televizyon oyuncusu (ö. 1996)

1918 - Leo J. Dulacki, Amerikalı asker (ö. 2019)

1920 - Josefa İloilo, Fiji Devlet Başkanı (ö. 2011)

1923 - Dina Merrill, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1924 - Freddy Buache, İsviçreli gazeteci, film eleştirmeni ve tarihçi (ö. 2019)

1927 - Giorgio Capitani, İtalyan film yönetmeni ve senarist (ö. 2017)

1927 - Yehoşua Glazer, İsrailli millî futbolcu (ö. 2018)

1928 - Bernard Cribbins, İngiliz oyuncu, kafa sesi sanatçısı ve müzikal komedyen

1928 - Piers Dixon, İngiliz politikacı (ö. 2017)

1929 - Yaşar Güvenir, Türk piyanist, ses sanatçısı, besteci ve söz yazarı (ö. 1998)

1936 - Mary Tyler Moore, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1938 - Jon Voight, Amerikalı oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1939 - Ed Bruce, Amerikalı country müzik şarkıcısı, söz yazarı ve aktör (ö. 2021)

1942 - Rajesh Khanna, Hint aktör ve film yapımcısı (ö. 2012)

1946 - Marianne Faithfull, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu

1947 - Ted Danson, Amerikalı aktör

1947 - Cozy Powell, İngiliz baterist (ö. 1997)

1948 - Peter Robinson, Kuzey İrlanda'nın eski Birinci Bakanı

1950 - Edip Akbayram, Türk müzisyen

1953 - Thomas Bach, Alman eski millî eskrimci

1957 - Brad Grey, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (ö. 2017)

1957 - Oliver Hirschbiegel, Alman yönetmen

1959 - Patricia Clarkson, Amerikalı sinema oyuncusu

1959 - Murat Yetkin, Türk gazeteci ve köşe yazarı

1962 - Carles Puigdemont, İspanyol politikacı

1964 - Michael Cudlitz, Amerikalı aktör

1965 - Dexter Holland, Amerikalı müzisiyen

1967 - Lilly Wachowski, Amerikalı yönetmen

1969 - Jennifer Ehle, İngiliz-Amerikalı oyuncu

1970 - Enrico Chiesa, İtalyan millî futbolcu ve teknik direktör

1971 - Besnik Hasi, Arnavut eski futbolcu ve teknik direktör

1972 - Leonor Varela, Şilili oyuncu

1972 - Jude Law, İngiliz oyuncu

1972 - Jaromír Blazek, Çekoslovak eski futbolcu

1974 - Mekhi Phifer, Amerikalı oyuncu

1976 - Katherine Moennig, Amerikalı sinema oyuncusu

1976 - Danny R. McBride, Amerikalı oyuncu, yazar ve film yapımcısı

1978 - Kieron Dyer, İngiliz millî futbolcu

1978 - Danny Higginbotham, İngiliz asıllı Cebelitarıklı millî futbolcu

1978 - Angelo Taylor, Amerikalı atlet

1979 - Diego Luna, Meksikalı oyuncu, şarkıcı, yönetmen ve yapımcı

1981 - Shizuka Arakawa, Japon buz patenci

1981 - Berkay Şahin, Türk şarkıcı

1982 - Alison Brie, Amerikalı oyuncu

1987 - Iain De Caestecker, İskoç oyuncu

1988 - Agnes Szavay, Macar tenisçi

1989 - Kei Nishikori, Japon profesyonel tenisçi

1990 - Tadas Simaitis, Litvan futbolcu

1994 - Keiya Sento, Japon futbolcu

1995 - Ross Lynch, Amerikalı şarkıcı

1996 - Minatozaki Sana, Güney Korede aktif Japon şarkıcı ve TV sunucusu

2000 - Eliot Vassamillet, Belçikalı şarkıcı

29 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

1703 - II. Mustafa, Osmanlı'nın 22. Padişahı (d. 1664)

1724 - Pavlo Polubotok, Kazak hetmanı (d. 1660)

1743 - Hyacinthe Rigaud, Fransız ressam (d. 1659)

1772 - Ernst Johann von Biron, Kurlandiya ve Semigalya Dükalığı dükü (d. 1690)

1825 - Jacques-Louis David, Fransız ressam (d. 1748)

1829 - Henrietta (Nassau-Weilburg), Teschen dükü Arşidük Karl'ın karısı (d. 1797)

1891 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantıkçı (d. 1823)

1919 - William Osler, Kanadalı hekim (d. 1849)

1924 - Carl Spitteler, İsviçreli şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1845)

1926 - Rainer Maria Rilke, Avusturyalı şair (d. 1875)

1929 - Wilhelm Maybach, Alman motor tasarımcısı ve sanayici (d. 1846)

1935 - II. Fotios, 264. Ekümenik Patriği (d. 1874)

1941 - Hüseyin Şadi Karagözoğlu, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1890)

1941 - Tullio Levi-Civita, İtalyan matematikçi (d. 1873)

1953 - Fahri Bük, Türk siyasetçi (d. 1897)

1956 - Baba Salim Öğütçen, Türk halk şairi (d. 1887)

1963 - Aleksander Lados, Polonyalı diplomat, konsolosluk memuru, gazeteci ve politikacı (d. 1891)

1972 - Joseph Cornell, Amerikalı heykeltıraş (d. 1903)

1986 - Harold Macmillan, İngiliz siyasetçi ve eski Birleşik Krallık Başbakanlarından (d. 1894)

1986 - Andrey Tarkovski, Rus film yönetmeni, yazar ve aktör (d. 1932)

1987 - Emin Barın, Türk hattat ve cilt sanatçısı (d. 1913)

1988 - Sıtkı Yırcalı, Türk siyasetçi (d. 1908)

1989 - Süreyya Ağaoğlu, Türk avukat ve yazar (Türkiye'nin ilk kadın avukatı) (d. 1903)

2007 - Phil O'Donnell, İngiliz futbolcu (d. 1972)

2018 - Yehoşua Glazer, İsrailli millî futbolcu (d. 1927)

2020 - Hatem Ali, Suriyeli aktör ve yönetmen (d. 1962)

2020 - Claude Bolling, Fransız caz piyanisti, besteci, aranjör ve aktör (d. 1930)

2020 - Pierre Cardin, İtalyan asıllı Fransız modacı (d. 1922)

2020 - Richard Choruma, Zimbabveli eski millî futbolcu (d. 1978)

2020 - Josefina Echánove, Meksikalı aktris, model ve gazeteci (d. 1927)

2020 - Miguel Ángel Gutiérrez Machado, Meksikalı politikacı (d. 1960)

2020 - Alexi Laiho, Finlandiyalı müzisiyen (d. 1979)

2020 - Luke Letlow, Amerikalı siyasetçi (d. 1979)

2020 - Corrado Olmi, İtalyan aktör ve komedyen (d. 1926)

2020 - Serafim Papakostas, Yunan Rum Ortodoks başpiskopos (d. 1959)

2020 - Luigi Snozzi, İsviçreli mimar (d. 1932)

29 ARALIK NE GÜNÜ?

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